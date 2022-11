¿Cuál es el mejor signo en la intimidad?

Otro de los signos del zodiaco más apasionados es Aries, destacando como amantes directos y altamente sexuales. Disfrutan al máximo del contacto físico, son muy enérgicos en la cama y tienden a tener una actitud un tanto dominante y controladora. No soportan las relaciones rutinarias, necesitan vivir en un constante cambio y estar con parejas para las que la pasión también sea muy importante. Tampoco pueden estar con personas que tengan tabús en el tema del sexo o que no sean espontáneas y no disfruten de las relaciones imprevistas.