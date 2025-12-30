30 de diciembre de 2025
Cromañón, a 21 años: el incendio que provocó una de las mayores tragedias del país

Un 30 de diciembre de 2004, durante un recital de rock, se desató un incendio devastador que dejó casi 200 muertos y más de mil heridos.

Cromañón, a 21 años: el incendio que provocó una de las mayores tragedias del país

Cromañón, a 21 años: el incendio que provocó una de las mayores tragedias del país

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Sociedad

El 30 de diciembre de 2004, la tragedia de República Cromañón marcó para siempre a la Argentina. Lo que debía ser una noche de música y celebración terminó en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente, cuando un incendio durante un recital de la banda Callejeros provocó la muerte de 194 personas y dejó más de 1.400 heridos.

A 21 años de aquel hecho ocurrido en el barrio porteño de Once, Cromañón sigue siendo símbolo de desidia, fallas estructurales y responsabilidades políticas y empresariales. La magnitud de la tragedia no solo expuso graves irregularidades en el local, sino que también generó un profundo impacto social, cultural y judicial que aún hoy se recuerda.

Cómo fue la noche del 30 de diciembre de 2004

Esa noche, Callejeros se presentó en el boliche República Cromañón, ubicado en Mitre al 3000. Minutos después de iniciado el recital, un espectador encendió una bengala que impactó contra una media sombra instalada en el techo, material altamente inflamable. El fuego se propagó rápidamente y el lugar comenzó a llenarse de humo tóxico, lo que dificultó la respiración y la visibilidad.

CROMANON
Argentina no olvida: Cromañón, a 21 años del incendio más trágico de las últimas décadas.

Argentina no olvida: Cromañón, a 21 años del incendio más trágico de las últimas décadas.

La situación se volvió desesperante cuando los asistentes intentaron evacuar el local y se encontraron con salidas de emergencia bloqueadas o en mal estado. A esto se sumó que los matafuegos no funcionaban y que la certificación de Bomberos estaba vencida. Según las pericias, en el lugar había alrededor de 4.500 personas, pese a que la capacidad habilitada era de poco más de 1.000.

En cuestión de minutos, el caos se apoderó del boliche. El operativo de emergencia incluyó 46 ambulancias y la intervención de 24 hospitales públicos y 11 clínicas privadas para asistir a las víctimas. Muchos fallecieron por asfixia y otros sufrieron graves lesiones que marcaron sus vidas para siempre.

Las secuelas y las condenas tras la tragedia

La tragedia de Cromañón dejó profundas consecuencias a nivel social, cultural y político. En el plano institucional, derivó en el juicio político y la destitución del entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, por responsabilidades políticas en los controles. Su lugar fue ocupado por el vicejefe Jorge Telerman.

En cuanto a las condenas judiciales, Omar Chabán, dueño del boliche, fue sentenciado en 2012 a 10 años y 9 meses de prisión. Falleció en 2014. Su colaborador Raúl Villarreal recibió una pena de seis años. En 2015, los integrantes de Callejeros, junto a su mánager y escenógrafo, fueron condenados por incendio culposo seguido de muerte y cohecho.

Anibal Ibarra - 70563
Aunque tiene pocas apariciones públicas, Aníbal Ibarra aún en la política nacional.

Aunque tiene pocas apariciones públicas, Aníbal Ibarra aún en la política nacional.

Patricio Fontanet, cantante de la banda, fue condenado a siete años de prisión; otros integrantes recibieron penas de entre tres y cinco años. El baterista Eduardo Vázquez fue condenado a seis años por Cromañón, aunque actualmente cumple prisión perpetua por el femicidio de Wanda Taddei.

También fueron condenados funcionarios y ex funcionarios del área de control, entre ellos un ex subcomisario y responsables municipales de Fiscalización.

Fuente: Wikipedia.

