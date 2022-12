Conocé los signos que no perdonan.

Cuando te enfadas o te hacen enfadar explotas con la misma intensidad que una bomba atómica, pero después de hacerlo respiras, vuelves a tu “paz” y a otra cosa mariposa. No eres un signo dañino ni tampoco quieres dolor cerca de ti, al final acabas perdonando si de verdad hay arrepentimiento por la otra parte, en realidad, es muy inteligente por tu parte porque ¿de qué sirve tener esa rabia dentro? De nada. Tu no estás hecho para guardar rencores. Con el tiempo las cosas se suavizan y contigo Aries , al final, aunque tenga que pasar algún tiempo en ocasiones, las aguas vuelven a su cauce, si realmente merece la pena.

Enojar a este toro es una vía rápida para que su relación esté en el cementerio. Cuanto más intentas arreglarlo, más grande es el agujero que cavas. Tauro es sin duda el signo más terco. Se niegan a dejarlo ir. Una vez que se cruza Tauro, en su mente te etiquetarán negativamente. A partir de ese momento comenzarán a reaccionar y pensarán en ti como si fueras una enfermedad.

GÉMINIS

Géminis puede perdonar y de hecho acabará perdonando tarde o temprano, pero dar una segunda oportunidad son palabras mayores. Primero tendrá que medir muy bien cuáles son las consecuencias del error cometido por la otra persona.

CÁNCER

Aunque las personas de este signo son explosivas e intensas, tienen la capacidad de perdonar. No te será fácil hacerlo en un inicio, pues su orgullo no lo permitirá, pero un poco de paciencia y tiempo son lo necesario para recuperar tu confianza. Además, luego será sencillo que puedas olvidar y seguir adelante.

LEO

Los leoninos sacarán la fiera que llevan dentro y pueden ser muy malvados. No hay forma de convencerlos y lo harán notar. Para ellos es muy difícil mostrarse heridos por lo que su respuesta será letal.

VIRGO

Puedes perdonar, claro que sí, crees que todo el mundo tiene el derecho a equivocarse, pero una vez, es raro que des la misma oportunidad dos veces a la misma persona por el mismo tema. Muy raro. No olvidas los errores de los demás, y te encargas de recordárselos cuando de repente la tortilla da media vuelta y el daño lo sufran ellos. En realidad casi lo ves como un favor que les haces, tu no te olvidas, y ellos tampoco, que así comprendan que todo puede cambiar y que lo que ellos hacen hoy quizás se lo hagan mañana y no, es posible que no sea plato de buen gusto.

LIBRA

Libra, amante de la paz, valora la armonía por encima de todo, ¡y te perdonará por completo! Son extremadamente diplomáticos y usarán sus grandes habilidades de comunicación para resolver problemas. Libra a veces puede ser demasiado indulgente. Puede encontrarlos disculpándose al azar con otros, incluso cuando no están equivocados. Es importante que los Libra mantengan el equilibrio y el respeto por sí mismos.

ESCORPIO

Sin duda, escorpio es el signo de zodiaco que jamás perdona, quien luego de enterarse que lo traicionaste, no solo te dejará de hablar, sino que buscará vengarse. Su carácter es fuerte e impulsivo. Se molestan tanto cuando alguien defraudó su confianza que no pararán hasta que realmente hayan logrado su cometido de vengarse.

SAGITARIO

Sagitario puede ser extremadamente terco, pero te dará una segunda oportunidad para compensarlo. Si necesita una tercera oportunidad, ¡no tiene suerte! Son extremadamente inteligentes y pueden leer su situación lo suficiente como para ponerse en sus zapatos. Sagitario lleva su relación al punto de partida y le da un nuevo comienzo.

CAPRICORNIO

No olvidas, no perdonas (aunque digas que sí) y no vas a cambiar, porque no, porque no te da la gana, porque ya has pasado demasiado y porque en tu mente siempre está esta frase, “quien la hace una vez, la hace mil”. Y eso no te lo van a sacar de la cabeza. Por eso, un buen consejo para los que aún piensan si hacer alguna “jugada” a Capricornio, es este, “no dañes su orgullo si quieres vivir tranquilo y en paz”.

ACUARIO

Acuario te evitará por su dificultad para expresar sus sentimientos. Después de un poco de tiempo, te perdonarán para dar un buen ejemplo a ellos mismos y a los demás. Perdonar o no perdonar es la pregunta que se plantea Acuario. Es impredecible cuando se trata de perdonar. Tarde o temprano se darán cuenta de que es mejor que te perdonen.

PISCIS

Aunque le hayas hecho mucho daño, piscis no es una persona rencorosa, como lo podría ser un cáncer, ni orgullosa, como podría serlo un leo. Piscis sabrá dejar las diferencias de lado y dejar que el tiempo cure las heridas. Fuente: Diario Show