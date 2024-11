Conocé a los ganadores del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2024

Pasadas las 19.30, se dio inicio a la gala de premiación. En esta oportunidad, en representación del gobierno asistió el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, Tadeo García Zalazar, quien en sus palabras no solo reconoció el rol del CEM en educación, y cómo el Informe Evaluación Estructural del Sistema Educativo Mendocino ha dado líneas de trabajo a su Ministerio e incluso se han convertido en leyes recientemente aprobadas por unanimidad. Instó asimismo a los jóvenes a seguir apostando por el trabajo en su tierra para que Mendoza esté cada vez mejor, “la sociedad no avanza si no hay talento y gente local que apunte a que le vaya bien a su provincia. Necesitamos más reconocimientos como éste”.