Conocé el horóscopo para este sábado 22 de abril

No deberían preocuparse por ciertas tensiones que surgen por situaciones relacionadas al trabajo. Hagan lo que puedan con esas personas con las que no es fácil comunicarse. La paciencia como base y el valor de las prioridades. Momento de color: verde musgo.

Nueva situación en la que deberán manejarse con prudencia. No están perdidas las relaciones afectivas, sepan darse cuenta a tiempo sobre el verdadero valor de las cosas. Querer ver es querer solucionar las cosas. Momento de color: aguamarina.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Simpatizan con personas y sienten mayor comunicación dadas las circunstancias. Procuren no adelantarse a los hechos, va a haber tiempo para todo. Sepan darle la importancia merecida a cada cosa. Comunicación. Momento de color: rosado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Un importante avance en situación que creían perdida. La variedad de los conceptos los hará consolidar diálogos en algo productivo para ustedes. Siempre se puede si ponemos la mejor intención. Renovación interna. Momento de color: coral.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Lo que comiencen no lo abandonen por causas insuficientes o que pueden modificarse. No se den por vencidos con respecto a los imprevistos que son naturales en la vida. Aprenda a escuchar y a auto escucharse más. Momento de color: zanahoria.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

No se arrepientan de haber realizado ese gesto con supuestos contrincantes. Les dará una gran tranquilidad poder ampliar las miradas y aprender a no ver enemigos donde no los hay. La benevolencia alivia y sana. Momento de color: violeta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Una alternativa distinta se les presentará en el plano financiero aún en circunstancias algo complicadas. Alegría y alivio. No se sometan a situaciones emocionales de las que saldrían sin buenos ánimos. Liberación. Momento de color: gris.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Un entretenido diálogo les hará cambiar de estado anímico. Promesa que se cumple en el plano financiero. Aprovechen la posibilidad de salir de ciertos esquemas que los hacen encasillarse. Buscar soluciones en la vida. Momento de color: carmesí.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Quizás no imaginen iniciativas que tomarán al recibir respuestas nuevas e inesperadas que los favorecen. Usar los propios recursos y la creatividad es darse la confianza como para creer en lo que se desea realizar. Amor completo. Momento de color: azul puro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Una inusitada situación afectiva los hará replantearse ciertas cosas. No se anticipen a los hechos, no escuchen versiones confusas, no busquen confundirse ni poner energías exageradas en cosas que no tienen sentido. Momento de color: amatista.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Espacio que dedicarán a personas del entorno afectivo dándose cuenta de cosas importantes. Descubren y se conectan con la verdadera importancia de las cosas. Ciertas luchas internas se resuelven. Introspección y espiritualidad. Momento de color: blanco.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

No se sugestionen con ciertas situaciones que no se enteran. Procuren manejar los miedos y la sugestión. Todo apuntaría a que puedan renovar la confianza en las personas a quienes quieren. Darse cuenta que a veces nos equivocamos. Momento de color: cereza. Fuente: Télam