El nuevo Axor ya está en Mendoza: así es el camión que busca liderar los extrapesados

Una nueva oportunidad para la industria automotriz llegó a Mendoza . Pensado para choferes profesionales y amantes de los camiones , Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó, junto a su concesionario oficial Mercedes-Benz Yacopini Mendoza , el nuevo Axor , un modelo que combina renovación tecnológica y eficiencia para la ruta.

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó este miércoles los nuevos modelos Axor durante un evento realizado en el concesionario oficial Yacopini Mendoza , ubicado en Rodríguez Peña 744 , en Maipú . En el marco del 130° aniversario del primer camión del mundo , la firma alemana oficializó la llegada de estas unidades destinadas al transporte de carga por ruta y a operaciones logísticas de media y larga distancia.

Con la presencia de autoridades, clientes y representantes de la marca, el lanzamiento fue definido como la incorporación de un camión moderno, robusto, eficiente, cómodo y seguro . A esto se suman avances tecnológicos que mejoran la eficiencia operativa y la rentabilidad , al tiempo que contribuyen a reducir los costos para los transportistas.

Gustavo Lopresti, asesor técnico del área de producto de la firma, afirmó que se trata de una línea más fuerte y potente.

Para conocer de cerca los nuevos modelos, Sitio Andino estuvo presente en la presentación y dialogó con Gustavo Lopresti, asesor técnico del área de producto de Mercedes-Benz , quien brindó detalles sobre el regreso de la línea Axor : “Es un producto que habíamos descontinuado a mediados de 2022 y vuelve ahora mucho más fuerte, más potente y con un tren motriz heredado de su hermano mayor, la línea Actros ”.

En ese sentido, explicó que se lanzan dos versiones. Por un lado, una de 380 caballos de fuerza, disponible como vehículo tractor para semirremolque o como chasis 4x2, con mayor distancia entre ejes y suspensión metálica. Por otro, una versión de 450 caballos, con doble eje trasero y suspensión neumática, configurada como tractor 6x2 para operaciones de mayor exigencia.

Lopresti destacó además que el objetivo de este lanzamiento es ampliar la oferta de la marca en el segmento: “Lo que buscamos es fortalecer nuestra línea de pesados y extrapesados ”.

Por su parte, el presidente de Yacopini Mercedes-Benz Mendoza-San Juan, Hernán Yacopini, expresó su entusiasmo por el futuro de la marca en la región: “Confiamos en que vamos a completar la amplia paleta de productos que tiene Mercedes-Benz Camiones en Argentina, optimizando consumos y ofreciendo más alternativas a los clientes ”.

En esa línea, subrayó que el atractivo de la marca radica en la seguridad, la confiabilidad y la tecnología, heredadas de modelos anteriores. Además, consideró que el contexto productivo de la región, con el impulso de la minería, el petróleo y el transporte internacional, tanto en Mendoza como en San Juan, abre buenas perspectivas para el sector: “Vamos a tener un buen año en ventas ”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Sobre el Axor: qué cambios y beneficios ofrece

Con una gama pensada para optimizar el transporte de cargas en rutas y operaciones logísticas de media y larga distancia, la familia está compuesta por los modelos Axor 2038 4x2, disponible en versiones chasis y tractor, y el Axor 2545 6x2 en configuración tractor, ampliando así su versatilidad de uso.

En términos de diseño, el nuevo Axor presenta una cabina moderna que toma referencias de los camiones de ruta de la marca, combinadas con rasgos del Arocs que refuerzan su robustez. Se ofrecen dos configuraciones de cabina dormitorio, techo bajo y techo elevado, ambas con suspensión neumática de serie, lo que eleva el estándar de confort para el conductor en largas jornadas.

Yacopini - 8 ABRIL - Axor Mercedes Axor en Mendoza: buscará no solo potenciar la línea de camiones de Mercedes-Benz, sino la economía regional. Foto: Medios Andinos

El rediseño exterior incorpora una parrilla frontal renovada, un paragolpes más amplio y un conjunto óptico que puede ser halógeno o LED, mejorando tanto la visibilidad como la durabilidad. Esta evolución estética acompaña una estructura basada en el chasis del Actros, lo que garantiza resistencia y confiabilidad en condiciones exigentes.

Desde el punto de vista mecánico, el Axor incorpora el motor Mercedes-Benz OM 460 LA de 12,8 litros, en reemplazo del anterior OM 457 LA. Este propulsor, bajo normativa Euro 5, se ofrece en versiones de 380 y 450 caballos de fuerza, aportando mayor potencia, eficiencia y una mejor relación costo-beneficio. A esto se suma un sistema de freno motor Top Brake de serie, clave para operaciones en ruta.

El tren motriz se completa con la transmisión automatizada PowerShift 3 Advanced de 12 velocidades, que permite cambios más rápidos y precisos. Además, ofrece distintos modos de conducción, Standard, Económico, Power y Manual, adaptándose a diversas condiciones de carga y terreno.

En cuanto a la configuración, el Axor 2038 4x2 cuenta con suspensión metálica, mientras que el 2545 6x2 incorpora suspensión neumática y eje elevable, una solución valorada por su durabilidad y eficiencia operativa. La capacidad de carga también es un diferencial, con un PBTC de hasta 62 toneladas, compatible con semirremolques y acoplados de hasta cuatro ejes.

El interior de la cabina fue diseñado para priorizar la ergonomía y el confort. Se destaca por su amplio espacio, con un túnel central de apenas 200 mm, asiento neumático con múltiples regulaciones, volante multifunción y un panel de instrumentos moderno con sistema EcoSupport, que evalúa el estilo de conducción. También incorpora arranque por botón, llave de presencia y comandos integrados en la columna de dirección.

En materia de seguridad, el nuevo Axor incluye de serie sistemas como EBS (Asistencia Electrónica de Frenos), EBD (Distribución electrónica de la Fuerza de Frenado), ABS (Antibloqueo de Frenos), ASR (Antideslizamiento de las ruedas de tracción), ESP (Control Electrónico de Estabilidad), HSA (Freno de pendiente), a los que se suman faros LED opcionales. El sistema eléctrico cuenta con una batería de ciclo profundo de 230 Ah, lo que mejora la confiabilidad del vehículo en operaciones intensivas.

La versatilidad es otro de los pilares del modelo. Las distintas configuraciones permiten su aplicación en transporte con furgones, semirremolques, graneleros, volquetes, contenedores, equipos frigoríficos y plataformas de carga pesada, adaptándose a múltiples necesidades del sector.

El lanzamiento se complementa con una oferta integral de servicios y soluciones. Mercedes-Benz Camiones y Buses ofrece planes de mantenimiento que cubren servicios preventivos y correctivos, junto con herramientas de conectividad como el portal Fleetboard, que permite gestionar la flota en tiempo real. A esto se suma una amplia red de concesionarios en todo el país, repuestos genuinos con garantía y opciones de financiamiento, seguros y leasing a través de su compañía financiera.