Cierra el Paso Planchón Vergara desde este jueves: por qué no reabrirá

El Paso Planchón Vergara permanecerá cerrado desde las 12:00 de este jueves 9 de abril de 2026 , según informó oficialmente Gendarmería Nacional Argentina . La medida responde al fin de la temporada estival y se extenderá hasta la próxima apertura prevista para el verano, cuando las condiciones climáticas permitan nuevamente la circulación.

La decisión se tomó debido a las condiciones climáticas adversas propias del otoño e invierno en alta montaña . Durante estos meses, las nevadas , las bajas temperaturas y la acumulación de hielo dificultan la transitabilidad y representan un riesgo para quienes circulan por el sector.

Desde la fuerza remarcaron que el cierre preventivo busca resguardar la seguridad tanto de los viajeros como del personal operativo que cumple funciones en el lugar. La medida apunta a prevenir incidentes y garantizar condiciones seguras en una región caracterizada por su clima riguroso durante la temporada invernal.

El trazado del Paso Planchón-Vergara alcanza alturas similares a otros pasos cordilleranos y parte del recorrido es de ripio.

Otra vía para cruzar a Chile: cómo es el Paso Planchón-Vergara

A diferencia de otros pasos internacionales, el cruce Planchón–Vergara es una opción poco concurrida, ideal para quienes buscan evitar multitudes y no temen una conducción más exigente. Se accede a él a través de Ruta Provincial 226 en el departamento de Malargüe, continuando luego en territorio chileno por Ruta J-55. El único contra de esta ruta es que se habilita únicamente durante el verano y con horarios acotados.

En este sentido, Gendarmería Nacional anunció el pasado 15 de diciembre que el cruce estaría abierto de 9 a 18 horas. A su vez, desde la Municipalidad de Malargüe subrayan que "el Paso está habilitado para vehículos altos, aunque no será requisito contar con doble tracción. Esta decisión apunta a brindar mayor previsibilidad y seguridad a familias, turistas y visitantes que transiten por la zona".

Paso a Chile colas de autos 24-11-25 El paso Los Libertadores y Pehuenche permanecen habilitados para cruzar a Chile. Foto: Gentileza

Así, el paso se mantuvo abierto hasta este jueves 9 de abril de 2026 hasta las 12 horas. En adelante, los mendocinos que deseen viajar al vecino país vía terrestre podrán hacerlo por los sistemas más conocidos, como el Paso Internacional Los Libertadores o el Paso Pehuenche, también ubicado en el departamento de Malargüe.

Por dónde se puede cruzar a Chile, vía terrestre, durante el invierno

El Paso Internacional Los Libertadores

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado durante todo el año para todo tipo de vehículos. Eventualmente, en casos de pronósticos meteorológicos adversos o siniestros viales extremos, el mismo podrá cerrar, pero las autoridades de ambos países comunican cualquier cambio a través de vías oficiales.

Hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funcionará con horario extendido de 24 horas. Luego, se adopta el horario de medio día de 08:00 a 20:00 horas (Chile) y de 09:00 a 21:00 horas (Argentina). Para más información, se puede ingresár a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

El Paso Pehuenche

El Paso Pehuenche, que lleva al país trasandino por la ruta 145 se encuentra habilitado, también, para todo tipo de vehículos. El horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

Salida de Argentina: de 8.00 a 19.00 horas

de 8.00 a 19.00 horas Ingreso a Argentina: de 8.00 a 20.00 horas

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Paso Agua Negra

Se encuentra abierto al tránsito de 8.00 a 16.00 horas, para todo tipo de vehículos. Del lado argentino, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 150, mientras que en Chile el trayecto continúa por la Ruta CH-41.

Se recomienda a todos los viajeros que planean viajar a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.