Cierre de comercios por amenazas de saqueos: "No hay que generar pánico"

Alrededor de las 12.30 de este martes, comenzaron a circular- una vez más- rumores de posibles saqueos a negocios del centro de la Ciudad de Mendoza . El temor que generó la difusión de estos mensajes a través de WhatsApp llevó a varios comerciantes a bajar sus persianas . Desde la Cámara de Empresarios de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) llamaron a no compartir estas cadenas para evitar generar pánico: “Tenemos que reagruparnos, no estamos en el 2001” , dijeron.

“Hemos tenido alertas por estos mensajes que llegan a través de WhatsApp. Estuve en conversación con el Jefe de la Policía distrital y me ha confirmado de que no tienen registro de que se haya perpetrado uno de estos hechos de saqueo. Sin embargo, ante el temor, los comerciantes han decidido cerrar sus locales. Estamos viendo móviles policiales por toda la zona, nada ha ocurrido pero se ha desatado miedo y paranoia” , señaló Adrián Alín, titular de la Cecitys.

negocio cerrado saqueo

“Son momentos difíciles, pero no hay que transmitir pánico, sí, hay hambre, la cosa no está fácil pero esto no es el 2001, no hay que instalar esa idea porque no es así. Tampoco creo que esta sea la forma de reclamar porque detrás de cada local hay trabajadores que necesitan llevar la comida a su casa y mandar a sus chicos al colegio y esto tiene que quedar claro: los pequeños comerciantes no son generadores de precios, esos están más arriba, en la macroeconomía, entonces, si pasan estas cosas, los únicos perjudicados son los trabajadores, los laburantes”, agregó.

Alín resaltó que las consecuencias de naturalizar los cierres ante estas amenazas pueden agravar la situación: “Si no se vende, hay despidos, si eso sucede, habrá más personas sin empleo, sin poder llevar comida a su familia y es una cadena en la que todo puede comenzar a empeorar, no es el camino. Lo que nosotros aconsejamos es no compartir, ni difundir estos mensajes porque se crea temor, pánico y la gente tiene que dejar de trabajar y eso es lo que no nos tiene que pasar”.

“Hoy, hay una reunión en la Federación Económica de Mendoza (FEM) e iban a participar las autoridades pero ante toda esta situación, prefiero que estén en las calles en alerta ante cualquier eventualidad. Acá tiene que haber un compromiso firme de la Policía y también de la Justicia, sino no vamos a poder vivir así. No podemos empeorar la situación en la que estamos, no hay que generar pánico, todos como sociedad tenemos que seguir trabajando porque tenemos que llevar el pan a nuestras casas, debemos ser responsables”, cerró Alín.