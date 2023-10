El Colegio Mancedo, con 85 años de historia, es un establecimiento educativo de renombre en Quilmes, pero la crisis económica, la inflación y las dificultades para mantenerse operativo han llevado a esta triste resolución. El comunicado a las familias expresó: "Este no ha sido un paso fácil de dar, y hemos evaluado diferentes opciones antes de tomar la decisión final. Las sucesivas crisis económicas, el contexto inflacionario y las problemáticas sociales crecientes están haciendo que cada vez sea más complejo gestionar la escuela".

Sin embargo, la versión oficial del Ministerio de Educación plantea un giro en la historia. La Jefatura de Región 4 DIEGEP señala que el Colegio Mancedo no recibe ni ha solicitado financiamiento estatal en el pasado ni en el presente. Además, afirma que el cierre no se debe a problemas económicos, sino a una decisión de los propietarios de no continuar con el proyecto educativo.

La sorpresa ante el anuncio del cierre es evidente, ya que la institución es emblemática en el distrito y la región. El Ministerio de Educación se compromete a acompañar a la comunidad educativa y a las familias, ofreciendo vacantes en instituciones de gestión privada y gestión estatal para garantizar la continuidad de la educación de los estudiantes.

image.png Cierra un histórico colegio privado por "la crisis económica"

La noticia del cierre del Colegio Mancedo no es un caso aislado en el panorama educativo. Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), advierten que esta situación se repite en muchas otras escuelas que sí enfrentan dificultades económicas debido a la inflación. Martín Zurita, secretario general de Aiepba, señala que "en los próximos meses van a ser muchas las instituciones que enfrenten situaciones similares. Muchos colegios están cerrando cursos, unificando niveles y buscando la forma de seguir adelante, con una situación desesperante".

La crisis económica y las restricciones para aumentar las cuotas en las escuelas subvencionadas por el Estado agravan aún más la situación. Esta crisis afecta tanto a las instituciones que no reciben aportes como a aquellas del segmento ABC1 que no pueden llegar a acuerdos sobre las cuotas del próximo año con las familias debido a los incrementos excesivos./LN