5 de octubre de 2025
Sitio Andino
Científicos del Conicet se sumergen en una nueva expedición en el Mar Argentino

Tras el éxito de la expedición científica del Conicet al cañón Mar del Plata, un nuevo equipo de investigadores estudiará nuevas especies. Se podrá ver por Youtube.

Al igual que la anterior, toda la travesía se transmitirá por streaming a través del canal de YouTube del SOI

Desde el 1° hasta el 29 de octubre, los científicos recorrerán dos sistemas de cañones submarinos ubicados a unos 500 kilómetros de las costas bonaerenses y patagónicas, con el objetivo de estudiar la interacción entre la forma del fondo marino, las corrientes oceánicas y la biodiversidad. Al igual que la anterior, toda la travesía se transmitirá por streaming a través del canal de YouTube del SOI.

A diferencia de la misión de agosto, centrada en la recolección de muestras biológicas (muchas de ellas de especies desconocidas), esta nueva campaña busca comprender los procesos físicos y biológicos que ocurren en los cañones submarinos del Mar Argentino.

El misterio de los cañones submarinos

Los cañones submarinos son como los grandes valles terrestres, pero en el fondo del mar”, explicó Ornella Silvestri, licenciada en Oceanografía, becaria del Conicet y una de las investigadoras a bordo. Estas formaciones geológicas influyen en el movimiento de la Corriente de Malvinas, un flujo marino rico en nutrientes que desempeña un papel clave en la productividad biológica de la región.

“La Corriente de Malvinas transporta aguas con propiedades espectaculares: nitrato, fosfato, silicato, los mismos nutrientes que usaríamos para fertilizar un jardín”, detalló Silvia Romero, oceanógrafa del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y líder de la campaña. “Queremos entender si esa corriente interactúa con las aguas de plataforma y actúa como un fertilizante natural que impulsa la vida marina”.

Un nuevo grupo de investigadores argentinos se embarcó en otra misión científica

Los investigadores sostienen que esta dinámica podría explicar las floraciones de fitoplancton y los focos de biodiversidad que se observan en las aguas del Atlántico Sur.

Dos destinos clave bajo el mar

El equipo, integrado por 14 científicos de distintas instituciones (entre ellas el SHN, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y varios organismos del Conicet), explorará el Sistema de Cañones Bahía Blanca, a unos 500 km de Viedma (Río Negro), y el Sistema de Cañones Ameghino, ubicado frente a Rawson (Chubut).

Para ello contarán con el ROV SuBastian, un vehículo submarino operado de forma remota que puede descender a grandes profundidades, y una boya oceanográfica equipada con sensores para medir temperatura, corrientes y otros parámetros ambientales.

Hacia una tercera misión científica

Esta expedición, liderada por el Servicio de Hidrografía Naval, forma parte de una serie de misiones en el marco de la colaboración entre el SOI y la comunidad científica argentina.

La próxima, titulada “Refuga Profunda Argentina”, se realizará entre el 14 de diciembre y el 10 de enero de 2026, y estará enfocada en caracterizar la biodiversidad y los hábitats del fondo marino, además de estudiar microplásticos y comunidades microbianas en estos ecosistemas extremos.

