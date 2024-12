Cena de Año Nuevo, ¿con mesa adentro o afuera?: el pronóstico para Mendoza

Hacia el comienzo del 2025, el miércoles 1 de enero , los modelos pronostican una máxima de 31°C con una mínima entre 21°C y 19°C . El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada, pero no hay indicios de que pueda haber precipitaciones.

mesa navideña.jpg Año Nuevo: ¿comemos adentro o afuera?

Ante estas previsiones, aquellos mendocinos que deseen armar la mesa en el patio de casa tienen -en principio- el visto bueno, ya que el organismo nacional no prevé posibles tormentas o lluvias durante la noche. No obstante, no está de más pensar en una "mesa con rueditas" o un plan B en caso de que se asome una nube cargada a último momento.