3 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo impactante de este domingo 4 de enero

La edición 1335 del Brinco pone en juego un millonario pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta qué hora podés adquirir tu cartón.

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo impactante de este domingo 4 de enero

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo impactante de este domingo 4 de enero

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

Este domingo 4 de enero se llevará adelante el sorteo N° 1335 de Brinco, que tiene un pozo acumulado de 215 millones de pesos. El concurso se desarrollará a las 21 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1334 del 28 de diciembre, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos; así como en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale.

Lee además
Brinco acumula un pozo de $215 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo
Juegos de azar

Brinco acumula un pozo de $215 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1334 del domingo 28 de diciembre
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1334 del domingo 28 de diciembre
Pozo.Vacante.1335.Brinco
El Brinco del 4 de enero acumula un pozo de $215.000.000.

El Brinco del 4 de enero acumula un pozo de $215.000.000.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Brinco de este domingo 4 de enero?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.000. La venta de apuestas se cierra los días sábados a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.

¿Qué es el Brinco y cómo se juega?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.
Brinco, juegos, jugada, apuesta, apostar
Este domingo 4 de enero, el Brinco sortea un pozo millonario.

Este domingo 4 de enero, el Brinco sortea un pozo millonario.

¿Cuándo se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

¿Cómo se cobran los premios del Brinco?

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (6 y 5 aciertos), que serán pagados por la Lotería de Santa Fe o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

Temas
Seguí leyendo

A qué hora sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 28 de diciembre

Brinco sortea un pozo de $200 millones: cómo participar y cuándo se juega

Cómo armar la mochila perfecta para un día de trekking

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 3 de enero de 2026

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 3 de enero de 2026

Leve descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Leve descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza
El clima

Leve descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

Las Más Leídas

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera
Lamentable

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera

Incendio en un árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional
En Ciudad

Incendiaron el árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento
viernes a la noche

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento

Detuvieron en Mendoza a dos hombres que amenazaban con matar a Javier Milei
Investigación nacional

Detuvieron en Mendoza a dos hombres con simbología nazi que amenazaban con matar a Milei

El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K
Confirmación

El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K