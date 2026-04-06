Becas Progresar 2026: hasta cuándo te podés anotar y cómo cobrar 

Las inscripciones para las Becas Progresar 2026 ya están en marcha en todo el país con un cronograma diferenciado según cada línea de estudio. Este lunes 6 de abril comenzó el plazo para los alumnos de nivel superior y enfermería, quienes buscan acceder a la ayuda económica que brinda el Estado Nacional para garantizar la continuidad académica este año.

A diferencia de años anteriores, la Secretaría de Educación definió ventanas de tiempo específicas para cada categoría. Es fundamental que prestes atención a las fechas para no perder la oportunidad de recibir el beneficio mensual.

Todo sobre las Becas Progresar: cambios clave que tenés que saber hoy

Si estás cursando el nivel primario o secundario bajo la línea Progresar Obligatorio, tenés tiempo de anotarte hasta el 24 de abril . Por otro lado, los estudiantes de nivel terciario, universitario y enfermería tienen su plazo abierto hasta el 30 de este mes.

Para aquellos que buscan capacitarse en oficios , la línea de Formación Profesional abrirá su convocatoria el 27 de abril . En este caso, el período será mucho más extenso, permitiendo inscripciones hasta el 27 de noviembre de 2026 .

Requisitos y tope de ingresos en 2026

Para calificar, el ingreso de tu grupo familiar no debe superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Con los valores actuales de marzo, ese tope se ubica aproximadamente en $1.057.200 mensuales para poder acceder a la asistencia.

Además del factor económico, debés ser argentino nativo o naturalizado y cumplir con la regularidad académica. En el caso de educación superior, un requisito clave es haber terminado el nivel secundario sin adeudar materias al momento de completar el formulario.

Becas Progresar.jpg Beca Progresar | Revisá todos los requisitos para no quedarte afuera

¿Cómo anotarse y qué monto se cobra?

El monto de la beca se mantiene en $35.000 mensuales para todas las líneas. De ese total, vas a recibir $28.000 netos por mes, mientras que los $7.000 restantes quedan retenidos y se pagan al finalizar el ciclo lectivo tras acreditar la asistencia.

La inscripción se realiza de manera totalmente online a través de la página oficial del programa o mediante la aplicación Mi Argentina. Asegurate de tener tus datos biométricos y de domicilio actualizados para que el sistema valide tu solicitud sin errores.

Es una herramienta decisiva para miles de estudiantes mendocinos que buscan sostener su cursada. No dejes pasar los días y completá el trámite antes de que cierren las ventanas de cada convocatoria.