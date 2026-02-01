Atención: estos son los documentos que se podrán legalizar solo de manera online desde febrero

Desde el lunes 2 de febrero, el Poder Judicial de Mendoza pondrá en marcha un cambio clave en la legalización de documentos.

Desde el lunes 2 de febrero se pondrá en marcha un cambio clave en la forma de realizar un trámite de los más habituales para la ciudadanía: la legalización de documentos . A partir de esa fecha, ciertas legalizaciones deberán iniciarse y gestionarse exclusivamente de manera online en todo el territorio provincial.

La medida anunciada por el Poder Judicial de Mendoza se enmarca en el proceso de digitalización y despapelización que impulsa la Justicia mendocina y apunta a simplificar trámites, reducir tiempos de espera y evitar traslados innecesarios .

El sistema estará disponible de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, a través del portal web oficial del Poder Judicial.

El cambio alcanza también a las autorizaciones de viaje para menores , que desde el lunes 2 de febrero deberán iniciarse de forma virtual para quienes residan en la Primera Circunscripción Judicial , con una instancia presencial únicamente para la firma final.

Qué implica el cambio en las legalizaciones

Desde el lunes 2 de febrero, ya no se recibirán trámites presenciales para legalizar documentos. Todo el proceso se realizará a través de la web, desde la carga del archivo hasta la devolución del documento legalizado.

Según explicaron desde la Suprema Corte de Justicia, el nuevo sistema permite que el trámite:

Se inicie de manera online

Se complete de forma virtual

Se abone digitalmente

Se reciba el documento legalizado en un plazo estimado de 24 horas

“ Estamos avanzando decididamente con la despapelización del sistema. Es una herramienta que simplifica el trámite y lo hace mucho más ágil para la ciudadanía”, explicó el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay Cueli.

Qué documentos se legalizan de manera online

A partir del lunes 2 de febrero, el nuevo sistema alcanzará a una amplia variedad de documentos que suelen requerirse para trámites administrativos, educativos, judiciales o personales. Entre ellos se encuentran:

Certificados analíticos o de estudio expedidos por el Gobierno provincial

Certificados provisorios universitarios

Constancias y actuaciones judiciales

Títulos primarios, secundarios, terciarios y universitarios (solo provisorios)

Partidas de nacimiento

Actas de matrimonio (con una vigencia no mayor a seis meses)

Actas de defunción

Sentencias judiciales

Declaratorias de herederos

En todos los casos, la legalización deberá realizarse exclusivamente por la web, sin excepción.

Cómo hacer la legalización paso a paso

El trámite fue diseñado para realizarse de manera íntegramente digital. Para legalizar un documento firmado digitalmente, se debe contar previamente con el archivo en formato PDF o JPG.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial: www.jusmendoza.gob.ar

Acceder al Portal de Servicios a la Ciudadanía

Seleccionar la opción Legalización de Documentos

Completar el formulario con los datos solicitados

Cargar el documento a legalizar

Abonar el código 010 correspondiente

Confirmar la operación

En caso de necesitar legalizar más de un documento, se deberá completar un formulario por cada uno.

Desde el Poder Judicial aclararon que, si alguna institución exige el documento en soporte papel, el sistema asigna un turno para retirarlo de forma presencial una vez finalizado el trámite digital.

Autorizaciones de viaje para menores: qué cambia

El cambio también alcanza a las autorizaciones de viaje para menores de edad, un trámite frecuente especialmente durante el período de vacaciones.

Desde el lunes 2 de febrero, este permiso deberá iniciarse obligatoriamente por la web para quienes viven en la Primera Circunscripción Judicial. La gestión finaliza de manera presencial, ya que es necesario que un funcionario judicial certifique la firma de los progenitores o tutores legales del menor.

Cómo es el nuevo sistema para autorizar viajes

Desde el lunes 2 de febrero, el procedimiento fue simplificado para reducir tiempos y evitar filas. Actualmente, el ciudadano solo debe concurrir de manera presencial para firmar, con turno previo, y la demora no supera los 15 minutos.

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a www.jusmendoza.gob.ar

Acceder al Portal de Servicios a la Ciudadanía

Seleccionar Autorización de viaje a menores

Abonar los códigos correspondientes

Completar el formulario con los datos del menor

Cargar la información de los progenitores o tutores

Indicar destino y período del viaje

Adjuntar la documentación requerida

Una vez enviada la solicitud, la Oficina de Legalizaciones verifica los datos y comunica por correo electrónico el día y horario para firmar y retirar la autorización en las oficinas de San Martín 322, Ciudad.