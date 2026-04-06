6 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Administración Nacional de la Seguridad Social

Atención beneficiarios: ANSES confirmó las fechas de cobro de la AUH en abril

ANSES confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por hijo para abril de 2026. Consultá cuándo cobrás con el nuevo aumento del 2,9%.

Atención beneficiarios: ANSES confirmó las fechas de cobro de la AUH en abril

Atención beneficiarios: ANSES confirmó las fechas de cobro de la AUH en abril

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Asignación Universal por hijo llega en este cuarto mes del año con novedades importantes para los beneficiarios en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los haberes tendrán un incremento basado en la inflación de febrero, asegurando que las familias mantengan su poder adquisitivo frente a los precios.

Este ajuste del 2,9% se aplica de forma directa sobre todos los montos de las prestaciones sociales. De esta manera, el organismo previsional busca ordenar el esquema de actualizaciones mensuales para que los beneficiarios no pierdan contra la inflación acumulada.

Lee además
ANSES: quiénes cobran este lunes 6 de abril de 2026

ANSES paga este lunes 6 de abril: consultá si te corresponde cobrar
ANSES: conocé el calendario de pagos completo para abril 2026

Atención ANSES: calendario de pagos de abril 2026 con todas las fechas actualizadas
AUH.jpg
Este mes la Asignación Universal por Hijo viene con un aumento

Este mes la Asignación Universal por Hijo viene con un aumento

Calendario de pagos de la ANSES en abril

El cronograma de pagos para la Asignación Universal por hijo se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI de cada titular. Las fechas confirmadas por el organismo para este mes son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.
  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.
  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.
  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.
  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.
  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.
  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.
  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.
  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.
  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

Montos actualizados para la Asignación Universal por hijo

Con la suba confirmada, el monto bruto de la asignación escala a los $136.666 por cada hijo. Es importante que recordés que la ANSES retiene mensualmente el 20% de ese total hasta la presentación de la libreta correspondiente.

Por lo tanto, el dinero que vas a tener depositado en tu cuenta de forma directa es de $109.332,80. En el caso de los beneficiarios con hijos con discapacidad, el monto neto a cobrar en abril se ubica en los $356.002,40.

Si tenés dudas sobre tu lugar de cobro o querés consultar tu liquidación detallada, podés ingresar a la app Mi ANSES. Solo necesitás tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar el estado de tu trámite en segundos.

mujer, madre, computadora, AUH, ANSES
AUH | Recordá tener tus datos actualizados

AUH | Recordá tener tus datos actualizados

Cómo presentar la Libreta AUH en abril

Este trámite es fundamental para que puedas cobrar el acumulado de las retenciones del año anterior. La presentación acredita que cumpliste con los controles de salud, las vacunas obligatorias y la asistencia escolar de los menores a cargo.

Podés realizar la carga de forma totalmente digital desde la web oficial. Solo tenés que descargar el formulario, hacerlo firmar en el centro de salud y la escuela, y luego subir una foto clara del documento desde la sección "Hijos" en tu perfil personal. Mantené tus datos actualizados y no te olvides de revisar el calendario según tu DNI para cobrar la Asignación Universal por Hijo sin problemas en abril.

Temas
Seguí leyendo

¿Querés cobrar Becas Progresar? Estos son los pasos y condiciones

ANSES confirmó pagos para hoy: mirá quiénes cobran este martes 31 de marzo

Pagos de ANSES este lunes 30 de marzo de 2026: consultá si te toca cobrar hoy

Viernes de cobro en ANSES: mira si tu prestación se paga hoy, 27 de marzo

Luz verde para Criminalística a distancia en Mendoza

Por qué es importante la Ruta Nacional 143 para la provincia de Mendoza

El Gobierno reactiva los vouchers educativos: quiénes pueden acceder en 2026

Con el Festival Pasturas Malargüe proyecta la cultura trashumante al mundo

LO QUE SE LEE AHORA
El tiempo para este lunes 6 de abril en Mendoza.

Descenso de temperatura y cielo nublado, el pronóstico del tiempo para este lunes 6 de abril

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Una noche que prometía música y celebración terminó envuelta en violencia

Video: brutal pelea entre jóvenes en un boliche de Guaymallén en pleno show

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

El Gobierno dispuso la actualización en el salario de policías y penitenciarios y sumó un ítem.

El Gobierno dispuso la suba en el salario de policías y penitenciarios con un ítem pendiente