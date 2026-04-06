Atención beneficiarios: ANSES confirmó las fechas de cobro de la AUH en abril

La Asignación Universal por hijo llega en este cuarto mes del año con novedades importantes para los beneficiarios en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que los haberes tendrán un incremento basado en la inflación de febrero, asegurando que las familias mantengan su poder adquisitivo frente a los precios.

Este ajuste del 2,9% se aplica de forma directa sobre todos los montos de las prestaciones sociales . De esta manera, el organismo previsional busca ordenar el esquema de actualizaciones mensuales para que los beneficiarios no pierdan contra la inflación acumulada.

El cronograma de pagos para la Asignación Universal por hijo se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI de cada titular. Las fechas confirmadas por el organismo para este mes son las siguientes:

Con la suba confirmada, el monto bruto de la asignación escala a los $136.666 por cada hijo. Es importante que recordés que la ANSES retiene mensualmente el 20% de ese total hasta la presentación de la libreta correspondiente.

Por lo tanto, el dinero que vas a tener depositado en tu cuenta de forma directa es de $109.332,80. En el caso de los beneficiarios con hijos con discapacidad, el monto neto a cobrar en abril se ubica en los $356.002,40.

Si tenés dudas sobre tu lugar de cobro o querés consultar tu liquidación detallada, podés ingresar a la app Mi ANSES. Solo necesitás tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar el estado de tu trámite en segundos.

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Cómo presentar la Libreta AUH en abril

Este trámite es fundamental para que puedas cobrar el acumulado de las retenciones del año anterior. La presentación acredita que cumpliste con los controles de salud, las vacunas obligatorias y la asistencia escolar de los menores a cargo.

Podés realizar la carga de forma totalmente digital desde la web oficial. Solo tenés que descargar el formulario, hacerlo firmar en el centro de salud y la escuela, y luego subir una foto clara del documento desde la sección "Hijos" en tu perfil personal. Mantené tus datos actualizados y no te olvides de revisar el calendario según tu DNI para cobrar la Asignación Universal por Hijo sin problemas en abril.