14 de abril de 2026
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Así es el día a día tras el cierre del hospital CONIN: cómo sigue la atención a los niños

El hospital especializado en la lucha contra la desnutrición infantil lleva medio año cerrado, lo que deja a niños sin acceso a un tratamiento adecuado.

Así es el día a día tras el cierre del hospital CONIN: cómo sigue la atención a los niños

Así es el día a día tras el cierre del hospital CONIN: cómo sigue la atención a los niños

Foto: Daniel Cano
Por Sitio Andino Sociedad

El hospital de CONIN en Mendoza funcionaba como un espacio clave para la recuperación de niños con desnutrición severa, con atención médica permanente y un abordaje integral. Hoy, su cierre por falta de fondos interrumpe ese trabajo y deja un vacío difícil de reemplazar.

Abel Albino y hospital Conin C
Falta de fondos y apoyo: la triste realidad que frena el trabajo de CONIN.

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El hospital, único en el país especializado en el tratamiento de la desnutrición infantil, contaba con un equipo profesional que trabajaba en turnos completos, con guardias y atención permanente. Según explicó su fundador, Abel Albino, la estructura requería una alta cantidad de personal debido a la complejidad del abordaje y al cuidado constante que demandan estos pacientes.

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Pagar los sueldos no solo es justo, es necesario. Nuestro personal trabaja seis u ocho horas por día, con un sistema de turnos que garantiza la atención continua”, señaló.

La especificidad del centro radicaba en el tratamiento exclusivo de pacientes inmunodeprimidos. En ese sentido, Albino advirtió sobre los riesgos de trasladar estos casos a hospitales generales: “Un niño desnutrido es un paciente con las defensas muy bajas. Si se lo interna en un hospital común, puede infectarse fácilmente y morir ”.

Abel Albino y hospital Conin E
Abel Albino confía en el apoyo de la gente y una reapertura posible.

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Las cifras refuerzan esa preocupación. Mientras la mortalidad internacional en casos de desnutrición severa ronda el 28%, en CONIN el índice era prácticamente nulo, con un solo fallecimiento en 25 años, sobre más de 3.000 pacientes atendidos.

El tratamiento no solo incluía la recuperación nutricional del niño, sino también la capacitación de las madres para sostener el proceso en sus hogares. “Aquí los tenemos entre un mes y un mes y medio, y trabajamos también con la familia. Por eso los reingresos son mínimos ”, explicó Albino.

Actualmente, aunque el hospital permanece cerrado desde hace seis meses, el equipo continúa asistiendo a los pacientes de manera domiciliaria. Sin embargo, el propio fundador reconoce que no es lo mismo: “No los abandonamos, pero acá se capacitaban, aprendían. Este espacio no se reemplaza”.

Mirá la entrevista completa:

Embed - CERRÓ EL ÚNICO HOSPITAL DEL PAÍS ESPECIALIZADO EN DESNUTRICIÓN

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