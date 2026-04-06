Anses: cómo son los vouchers que reemplazan al ex Potenciar Trabajo

El Gobierno nacional confirmó el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo, una medida que impacta directamente en miles de beneficiarios de ANSES . A partir de este mes de abril, el esquema de transferencia directa de dinero se transforma en un sistema de vouchers destinados exclusivamente a la capacitación laboral y formación profesional técnica en todo el país.

Para los casi 900 mil titulares que formaban parte del grupo Volver al Trabajo, el cambio es rotundo: ya no recibirán los $78.000 mensuales en sus cuentas bancarias. En su lugar, el Estado entregará créditos no monetarios que solo podrán canjearse por cursos de formación en una red federal de centros de enseñanza.

Esta decisión busca eliminar la intermediación de las organizaciones sociales y vincular el recurso público de forma directa con la educación. La intención oficial es que el beneficiario use esta herramienta para adquirir habilidades reales que le permitan conseguir un trabajo formal y estable en el corto plazo.

Los nuevos vouchers no se pueden retirar por ventanilla ni usar para compras generales, ya que funcionan como una habilitación digital para cursar. Cada persona podrá elegir su capacitación dentro de un catálogo que incluye oficios técnicos y tareas administrativas demandadas por el sector productivo.

Sin embargo, el sistema impone requisitos de permanencia sumamente estrictos para los estudiantes mendocinos y de todo el país. Si un beneficiario abandona el curso o no cumple con la asistencia mínima requerida, perderá el acceso al voucher de manera definitiva, sin ninguna posibilidad de reingresar al esquema de asistencia estatal.

potenciar_trabajo_img.jpg Potenciar Trabajo, con aumento: cuándo cobro en mayo.

Quiénes quedan afuera del nuevo sistema

Es importante aclarar que no todos los planes sociales de la ANSES sufren esta modificación drástica. El grupo denominado "Acompañamiento Social", que nuclea a unas 300 mil personas entre adultos mayores y madres de familias numerosas, mantendrá su esquema de ayuda económica permanente sin cambios.

La transición hacia los vouchers afecta únicamente al segmento que el Gobierno considera con potencial de inserción laboral inmediata. Los beneficiarios ya están siendo notificados a través de la plataforma Mi Argentina y por correo electrónico para que inicien su inscripción y elijan el curso que más les interese para mejorar su perfil de trabajo.

Mantené tus perfiles actualizados y prestá atención a las notificaciones oficiales para no perder el vínculo con el sistema de apoyo. Estos voucher educativos serán la única oportunidad que brinda el Estado para que puedas volver a incorporarse al mercado laboral.