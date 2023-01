Algunas de las plataformas más confiables para buscar trabajo remoto

Si bien ya existían hace años, las plataformas para buscar trabajo se potenciaron durante la pandemia. Durante este periodo, muchas personas perdieron su fuente de ingreso y se volcaron a la búsqueda virtual por varios motivos: la posibilidad de trabajar desde cualquier punto del planeta con conexión a internet y la oportunidad de ganar en moneda extranjera, entre otros, como la chance de conseguir una Visa de Trabajo aunque no es para nada sencillo ya que implica un contrato del empleador y, normalmente, en estas plataformas, se buscan personas para uno o más proyectos en particular sin relación de dependencia.

Ante la creciente demanda de trabajo en remoto , existen muchas páginas para aplicar a un puesto. Algunas son más conocidas que otras pero, en general, todas son similares en la forma de búsqueda, requisitos que solicitan y lo que ofrecen. No obstante, algunos consejos acerca de cómo acceder a más oportunidades y sobre a qué prestar atención, nunca están de más.

Además, ofrece la posibilidad “Premium” en la que consulta si es por intereses personales o laborales. En este último caso, se abren diferentes opciones según lo que busca cada persona. Algunas son: “Buscar empleo con confianza y que me contraten”, “Adquirir aptitudes profesionales” y “Ampliar mi red o gestionar mi imagen”, entre otras.

linkedin.jpg

A partir de estas elecciones, la plataforma elabora una recomendación y se puede acceder a una prueba de la versión “Premium” durante un mes, luego, hay que pagar.

Lo que distingue a LinkedIn del resto de las plataformas de su estilo es que ofrece un distintivo: permite crear contenido y compartirlo, de esta manera no sólo es “agregar” sino que también se puede “conectar” con las personas cuyos perfiles nos interesan o pueden presentar potenciales ofertas de de trabajo.

Por otro lado, es la app que ha ganado más confianza entre los usuarios pero es importante tratar de asegurarse de que no son cuentas falsas. Al aceptar una oferta de trabajo al que aplicaste, comienza la conversación con el empleador: hacé todas las preguntas que creas necesarias, verificá la empresa para la que dice trabajar, aclará el pago y el método.

Freelancer

Esta es otra de las plataformas que continúa en auge. Aquí, el mismo proceso: armar un perfil lo más preciso posible, resumiendo habilidades para dar respuesta a lo que buscan los empleadores.

Algunos consejos de esta plataforma que pueden ser útiles son: pagar la membresía de 5 ó 10 dólares. Esto permite ampliar el abanico de ofertas a las que podes aplicar y así, conseguir un empleo en poco tiempo porque hay más oportunidades a las que no acceden todas las personas ya que no todas están dispuestas a pagar.

La membresía permite revisar el perfil de quien propone el proyecto, esto es muy importante teniendo en cuenta que existen- en todas las plataformas, en mayor o menor medida- cuentas falsas. Si bien, usualmente, son reales y en este caso y en LinkedIn más confiables, nunca está de más un poco de seguridad extra.

freelancer.jpg

Aplicar a los trabajos más recientes es otro buen consejo. A veces, una oferta de empleo que tiene 7 días puede parecer relativamente nueva pero lo cierto es que, en una semana, normalmente, los empleadores buscan lo que necesitan a menos que estén proyectando con tiempo la búsqueda. En todo caso, actualizar y filtrar para revisar las más recientes es la mejor opción.

Si recién estás comenzando, un buen consejo es que bajes un poco el precio de tu trabajo- claro que es una decisión personal- pero, teniendo en cuenta de que recién ingresas en la plataforma y que hay mucha competencia, sería positivo acumular algunos proyectos ejecutados con buenas devoluciones antes de comenzar a subir tu precio.

Workana

Al crear una cuenta en Workana, tu perfil quedará “pendiente de aprobación” por varios días. En algunos casos, más de una semana, 10 días y en otros, directamente, el perfil es rechazado. Mientras la plataforma lleva adelante su procedimiento, se puede ingresar a la cuenta e ir ejecutando acciones limitadas.

Algunas de estas son: elegir una foto de perfil e inmediatamente validar diferentes tipos de habilidades tomando, por ejemplo, el test de aptitud de inglés que se basa en responder una serie de preguntas que incluyen no sólo interpretación sino gramática. El resultado, se mostrará en porcentaje en el perfil aunque aún no esté activo.

workana.jpg

Mientras el perfil esté pendiente de aprobación, no será posible la búsqueda de empleos en esa plataforma. Sin embargo, recibirás mails con el estado de situación de la evaluación. Una vez que consigas activar tu perfil, la búsqueda será similar a la de las otras opciones. Es importante construir un perfil claro y establecer conversación con el empleador dejando en claro todos los puntos. Puede parecer obvio pero, en el caso de conseguir un proyecto que paga, por ejemplo, en dólares, preguntar cuál será la cotización ya que ha habido quejas sobre la conversación, no siempre toman el dólar oficial de Argentina, sino que se paga menos por lo que "su consulta no molesta".

UpWork

Esta es una de las plataformas más recomendadas. Como en todas las anteriores, la búsqueda se puede filtrar y elegir el rubro en el que deseamos encontrar como marketing, diseño, arquitectura e ingeniería, entre otras. Es una de las más elegidas ya que importantes empresas internacionales como Airbnb, Microsoft y Johnson & Johnson ofrecen puestos aquí.

upwork.jpg

La historia es la misma: los usuarios, primero eligen si buscan empleado o empleador, publican en un breve perfil, sus habilidades, rubro, hacen y sus proyectos. Luego, se elige una tarifa fija por hora, como en las otras plataformas pero, hay un pero: para postularse en un trabajo, hay que pagar US$ 0.015 (se puede actualizar)

Un distintivo que ofrece UpWork es que no sólo se puede chatear sino también realizar videollamadas. Esta app es más exigente: teniendo en cuenta de que empleadores pagan por hora de trabajo, el freelancer descarga un reloj a la computadora para prenderlo y apagarlo mientras se está trabajando. La plataforma, entonces, tomará capturas de pantalla de manera aleatoria para verificar que efectivamente hay alguien trabajando.