Algo nublado, el pronóstico del tiempo para este miércoles 27 de agosto en Mendoza Foto: Yemel Fil

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indicó que este miércoles 27 de agosto, se presentará con cielo algo nublado y temperaturas similares a las de los días anteriores. El viento se mantendrá moderado del noreste.

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 23 grados y la mínima de 8 grados.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza En cuanto al jueves, 28 de agosto, el tiempo estará bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura. La máxima sería de 24 grados y la mínima de 10 grados.

8 de Julio de 2025, peatonal sarmiento, turistas, clima, tiempo en Mendoza, vacaciones de invierno El tiempo estará bueno con el cielo algo nublado y poco cambio de la temperatura. Foto: Cristian Lozano Vuelven las lluvias a Mendoza; qué día habrá precipitaciones De manera preliminar, la Dirección de Defensa Civil indicó que el viernes 29 de agosto hay probabilidad de precipitaciones en distintos sectores de la provincia y en la alta montaña. La máxima sería de 22 grados y la mínima de 10 grados.

Asimismo, el sábado 30 de agosto, el día estará mayormente nublada y ventoso con descenso de la temperatura y lluvias y lloviznas con vientos moderados del sur. La máxima rondaría los 14 grados y la mínima los 9 grados.