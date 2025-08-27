El clima

Algo nublado, el pronóstico del tiempo para este miércoles 27 de agosto en Mendoza

Este miércoles se espera una jornada con una máxima de 23 grados en la provincia de Mendoza. El pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indicó que este miércoles 27 de agosto, se presentará con cielo algo nublado y temperaturas similares a las de los días anteriores. El viento se mantendrá moderado del noreste.

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 23 grados y la mínima de 8 grados.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

En cuanto al jueves, 28 de agosto, el tiempo estará bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura. La máxima sería de 24 grados y la mínima de 10 grados.

8 de Julio de 2025, peatonal sarmiento, turistas, clima, tiempo en Mendoza, vacaciones de invierno
El tiempo estará bueno con el cielo algo nublado y poco cambio de la temperatura.

De manera preliminar, la Dirección de Defensa Civil indicó que el viernes 29 de agosto hay probabilidad de precipitaciones en distintos sectores de la provincia y en la alta montaña. La máxima sería de 22 grados y la mínima de 10 grados.

Asimismo, el sábado 30 de agosto, el día estará mayormente nublada y ventoso con descenso de la temperatura y lluvias y lloviznas con vientos moderados del sur. La máxima rondaría los 14 grados y la mínima los 9 grados.

