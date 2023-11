Alerta amarilla para Mendoza por tormentas: las zonas más afectadas.

Se esperan también que las tormentas estén acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada previstos entre 15 y 30 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

tormenta, tormentas, Mendoza, lluvia, nublado, nubosidad Muchas zonas de la provincia con inestabilidad. Foto: Cristian Lozano

Ante este fenómeno, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.