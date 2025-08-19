A Agrovine Maquinarias le complace anunciar la llegada de la nueva y completa línea de tractores de alta calidad Deutz-Fahr a la provincia de Mendoza . La presentación, que ya está generando gran expectativa en el sector agrícola, pone a disposición de los productores locales una gama de equipos diseñados con la mejor tecnología y configuración para optimizar el trabajo en el campo.

"Estamos muy contentos de traer a Mendoza una marca de prestigio mundial como Deutz-Fahr" , expresó el equipo de Agrovine. "Estos son tractores de alta gama, pensados para brindar el máximo rendimiento y durabilidad en las tareas más exigentes. Desde las tareas más delicadas en viñedos hasta los trabajos de mayor envergadura en fincas agrícolas, la nueva línea Deutz-Fahr ofrece soluciones precisas para cada necesidad."

INFORME Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

VUELOS ESTACIONALES Una aerolínea brasileña ofrecerá vuelos directos entre Río de Janeiro y Mendoza

La nueva oferta de Agrovine Maquinarias incluye una variedad de modelos que se adaptan a las diferentes producciones de la región. Entre ellos se destacan:

Todos los equipos están disponibles en versiones de simple, doble tracción o con oruga, asegurando la máxima adaptabilidad al terreno mendocino.

MAQUINARIA DEUTZ Agrovine Maquinarias Presenta la Nueva Línea Deutz-Fahr en Mendoza

Servicio postventa que marca la diferencia

En Agrovine Maquinarias, el compromiso no termina con la venta. La empresa pone un gran énfasis en un excelente servicio postventa personalizado que incluye:

Garantía de fábrica.

Servicio técnico tanto en la finca del cliente como en el taller.

Repuestos originales para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.

Asesoramiento y capacitaciones para que cada productor pueda sacarle el máximo provecho a su inversión.

Amplias opciones de financiamiento, tanto propio como a través de bancos, facilitando la adquisición de estos equipos de última generación.

La empresa informa que hay stock disponible y que los interesados pueden pasar a recibir el mejor asesoramiento y ver los modelos en Calle Real 1553, Tupungato o visitarnos en nuestro concesionario en RN40 km 3329,5 Lavalle.