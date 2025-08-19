Tecnología agrícola en Mendoza

Agrovine Maquinarias Presenta la Nueva Línea Deutz-Fahr en Mendoza

Agrovine Maquinarias presentó la nueva línea de tractores Deutz-Fahr, con modelos para viñedos, frutales y fincas, junto a un completo servicio postventa.

Agrovine Maquinarias Presenta la Nueva Línea Deutz-Fahr en Mendoza

Agrovine Maquinarias Presenta la Nueva Línea Deutz-Fahr en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad

A Agrovine Maquinarias le complace anunciar la llegada de la nueva y completa línea de tractores de alta calidad Deutz-Fahr a la provincia de Mendoza. La presentación, que ya está generando gran expectativa en el sector agrícola, pone a disposición de los productores locales una gama de equipos diseñados con la mejor tecnología y configuración para optimizar el trabajo en el campo.

"Estamos muy contentos de traer a Mendoza una marca de prestigio mundial como Deutz-Fahr", expresó el equipo de Agrovine. "Estos son tractores de alta gama, pensados para brindar el máximo rendimiento y durabilidad en las tareas más exigentes. Desde las tareas más delicadas en viñedos hasta los trabajos de mayor envergadura en fincas agrícolas, la nueva línea Deutz-Fahr ofrece soluciones precisas para cada necesidad."

Lee además
Una aerolínea brasileña ofrecerá vuelos directos entre Río de Janeiro y Mendoza
VUELOS ESTACIONALES

Una aerolínea brasileña ofrecerá vuelos directos entre Río de Janeiro y Mendoza
Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
Embed

Gama completa para cada necesidad del campo

La nueva oferta de Agrovine Maquinarias incluye una variedad de modelos que se adaptan a las diferentes producciones de la región. Entre ellos se destacan:

  • Tractores viñateros: Con modelos como el 2032W, 2040W 65F ideales para los cultivos de vid.
  • Tractores agrícolas: Una línea versátil con los modelos 4050E, 4060E, 320, 4090W y el potente S125.
  • Tractores fruteros: Con los modelos 410, 80.4.F y 400F, perfectos para las hileras de frutales.

Todos los equipos están disponibles en versiones de simple, doble tracción o con oruga, asegurando la máxima adaptabilidad al terreno mendocino.

MAQUINARIA DEUTZ
Agrovine Maquinarias Presenta la Nueva Línea Deutz-Fahr en Mendoza

Agrovine Maquinarias Presenta la Nueva Línea Deutz-Fahr en Mendoza

Servicio postventa que marca la diferencia

En Agrovine Maquinarias, el compromiso no termina con la venta. La empresa pone un gran énfasis en un excelente servicio postventa personalizado que incluye:

  • Garantía de fábrica.
  • Servicio técnico tanto en la finca del cliente como en el taller.
  • Repuestos originales para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.
  • Asesoramiento y capacitaciones para que cada productor pueda sacarle el máximo provecho a su inversión.
  • Amplias opciones de financiamiento, tanto propio como a través de bancos, facilitando la adquisición de estos equipos de última generación.

La empresa informa que hay stock disponible y que los interesados pueden pasar a recibir el mejor asesoramiento y ver los modelos en Calle Real 1553, Tupungato o visitarnos en nuestro concesionario en RN40 km 3329,5 Lavalle.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones en Maipú: qué se elige y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Decathlon vuelve a la Argentina tras 20 años y confirmó la fecha de apertura de su primera tienda

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza

Por la lluvia, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este martes 19 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 19 de agosto

Con Nahuel Rojas, el Vóley no pudo con Brasil en los Panamericanos Junior ¿Cómo sigue la historia?

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este martes 19 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 19 de agosto

Las Más Leídas

Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Alerta por ciclogénesis en Mendoza: qué es y cómo afectará el clima esta semana.
tiempo

Llega un ciclogénesis a la Argentina: cómo afectará este fenómeno meteorológico a Mendoza

Ayer competidores, hoy aliados: Alfredo Cornejo y Alejandro Morillas.
Elecciones 2025

La candidatura que confirma el pase de un intendente opositor a las filas del cornejismo

Te Puede Interesar

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

Por Soledad Maturano
Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael, 
San rafael

Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

Por Cristian Pérez Barceló
La DGE dispuso un nuevo examen para el ingreso al nivel Superior.
Educación

La Dirección General de Escuelas dispuso un nuevo examen para el ingreso al Nvel Superior

Por Natalia Mantineo