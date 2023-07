Adultos mayores en redes sociales: mucho más que dulces abuelitos

En el territorio de las redes sociales , ya no imperan sólo los millennials o los centennials , o al menos eso parecen mostrar los cientos de casos de adultos mayores que a diario se multiplican en Tik Tok , Instagram o YouTube . ¿Es una moda pasajera o un verdadero movimiento de empoderamiento de la vejez? Las respuestas no son ni unidireccionales ni completas, solo explican algunos puntos en un contexto fluctuante.

No es sólo simpatía, ternura o evocar momentos con las abuelas/los de cada quien, sino un cambio de época que viene sucediendo silenciosamente al menos desde hace 30 años atrás y que implica una transformación de la pirámide poblacional en todo el mundo. Sin embargo, las miradas sobre la vejez, los viejos y su lugar social siguen remitiendo a mediados del siglo 20.

Mercedes Jones, socióloga y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de La Plata, (impulsa la Red Paradigma XXI y el movimiento Viva La Longevidad: por un nuevo modelo de envejecimiento humano ) lo explica de esta forma: “¿Es una moda pasajera? Yo lo pienso así, esto está sucediendo por razones evidentes. Primero, la pandemia tuvo efecto positivo porque las personas mayores adelantamos por lo menos 7 años lo que es el proceso de inclusión digit al. Segundo, si algo sucede, es porque es funcional a un grupo. Hay un primer nivel importante, lo lúdico, el juego, poder mostrar tu identidad y disfrutar con eso, es transversal a todas las redes. En Argentina, los estudios sobre la satisfacción de los adultos mayores -y a pesar de las jubilaciones mínimas-muestran que la gente es más feliz con la edad. Tercero, cuando la gente joven ve a estos adultos cancheros, divertidos, de algún modo quieren ser como ellos, que es el núcleo de los influencers. Lo que me lleva al cuarto punto. Cuando alguien me dice, a mis 76 años, no pareces que tuvieras esa edad, yo les respondo que sí me siento de 76 años, pero vos y muchas personas tienen el modelo del siglo 20 del abuelo de su mamá o su papá. Entonces, de lo que sí se trata es de hablar de longevidad positiva, porque vos podés tener 95 años y ser un viejo choto, o tener 95 años y haber envejecido bien . La vejez de Matusalén existió pero ya no existe, lo que ha perdurado es esa disociación entre vejez y vitalidad, por eso hay que hablar de longevidad positiva.

Cambiar la mirada

Para Miriam De Paoli, fundadora y CEO de No Pausa, organización latinoamericana que visibiliza y desarrolla soluciones para el climaterio y la menopausia y creadora de Data8 Latam, el contexto para pensar a los grandfluencers viene de la mano del envejecimiento poblacional en crecimiento

"Lo que pasa es que tenemos un sesgo tan grande sobre las personas grandes, que cuando los vemos en el mundo digital, nos sorprendemos. Pero la realidad es que las personas mayores a 50 años han pasado ya casi toda su vida laboral de forma digital, los más de 60 años también. Lo que sucede es que nos tenemos que sacar los anteojos antiguos para considerar estos temas, porque la revolución digital empezó hace más de 30 años. Y agrega: tenemos esa idea de mirar el paso del tiempo de una manera romántica, “ay que lindo la viejita que hace tik tok y para alguien será ridícula, pero está todo bien. La edad ni nos santifica ni nos salva de hacer el ridículo, ni nos pone en el lugar de que todos nos tienen que querer o donde le tenemos que gustar a todos. Eso sí, aquellos de 70 años son los que hacen la diferencia, son analógicos y adoptaron tardíamente la tecnología por una necesidad, porque no nos olvidemos que la necesidad es la madre de todos los cambios"

La referencia de la especialista no está hecha al azar. Se debe a que en el mundo de los influencies en general, pero en especial hacia los adultos mayores, también padecen feroces críticas como producto de los prejuicios contra la vejez y su "lugar" en la sociedad. Vieja/o ridícula/o es un comentario común en esos lares y el más liviano. Basta recordar las reacciones sobre una foto de Moria Casan en bikini en la playa o las quejas de los seguidores de Sex and The City porque su protagonistas se mostraban añosas y la serie trataba temas como el duelo, la pérdida de la amistad. Sin embargo, a diferencia de los jóvenes, los ancianos metabolizan mejor esos embates.

Por otra parte, De Paoli pone el acento en que la relación entre la presencia en las redes sociales de las personas mayores está concentrada fundamentalmente en las zonas urbanas, ya que, la forma de envejecer es diferente para cada persona, pero también para cada lugar. No es lo mismo ser viejo en la ciudad, que en el campo, no es lo mismo ser anciano en Asia, Europa o América Latina. "En las zonas rurales, las personas mayores utilizan la tecnología, el celular sobre todo pero para cosas como hacer trámites, comunicarse, etc. Los grandfluencers son más un fenómeno urbano. Pero, tienen de todos modos cosas en común, la tecnología es parte de la vida cotidiana".