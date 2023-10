Actividad física: este es el mejor momento del día para caminar

walking-1868652_1280.jpg Actividad física: caminar tiene más beneficios a esta hora.

Actividad física: este es el mejor momento para caminar

Los expertos han determinado que los mejores horarios para la caminata son los de la mañana. El estudio titulado Effects of acute morning and evening exercise on subjective and objective sleep quality in older individuals with insomnia, destacó en base al estudio de sus participantes, con insomnio leve o dificultades para conciliar el sueño, que las personas que hacen ejercicio por la mañana tienen una mejor calidad de sueño que los que lo hacen por la noche.