5 de julio: a 60 años de la creación de la banda Pink Floyd

Portada del álbum "The Dark Side of the Moon", uno de los más exitosos de Pink Floyd

Sus álbumes, tuvieron mucho impacto en la industria de la música, gracias a los exitosos temas que pasaron a ser muy recordados en la historia. The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) y The Wall (1979), son algunos de los discos más populares. / Filo.news