5 de agosto: a 57 años del debut discográfico de Pink Floyd









Este 5 de agosto, se cumplen 57 años del debut discográfico de la mítica banda Pink Floyd. Su álbum "The Piper at the Gates of Dawn", marcó un antes y después en la historia de la música. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta celebración.

Pink Floyd (2).jpg A 57 años del debut discográfico de la mítica banda Pink Floyd 5 de agosto: a 57 años del debut discográfico de Pink Floyd Este 5 de agosto, se cumplen 57 años del debut discográfico de la mítica banda Pink Floyd. Su álbum "The Piper at the Gates of Dawn", marcó un antes y después en la historia de la música.

Esta producción, que hasta el día de hoy sigue siendo muy escuchada, cuenta con canciones que hablan sobre historias fantásticas, relatos espaciales, gnomos, hadas y bicicletas. Todas estas temáticas, salidas de la cabeza de Syd Barrett.

Te puede interesar: Efemérides del 5 de agosto: qué se celebra hoy

El álbum, cuenta con 11 canciones que inspiraron a cientos de artistas alrededor del mundo: "Astronomy Domine", "Lucifer Sam", "Matilda Mother", "Flaming", "Pow R. Toc H.", "Take Up Thy Stethoscope And Walk". "Interstellar Overdrive", "The Gnome", "Chapter 24", "The Scarecrow" y "Bike". Sin dudas, esta fue la primera estación en el largo camino de una de las bandas más famosas y recordadas de la historia de la música. / TN