4 de enero: se cumplen 15 años de la muerte de Sandro

Un 4 de enero de 2010 , a los 64 años , murió Roberto Sánchez Ocampo quien era mejor conocido como Sandro , un seudónimo que adoptó para marcar su carrera como músico y ser el iniciador del rock and roll y la balada romántica en el país . Con una trayectoria de 48 años , logró convertirse en una figura querida hasta ser llamado "Sandro de América".

Nacido un 19 de agosto de 1945 , en la localidad de Valentín Alsina, Ciudad de Buenos Aires, Roberto Sánchez comenzó su carrera discográfica con l a esperanza de no sólo hacerse conocido, sino también de encabezar un nuevo movimiento musical en Argentina , tras quedar impactado por la figura de Elvis Presley .

Si bien tenía en claro que deseaba ser cantante, tras alcanzar la fama no dejó pasar la oportunidad de convertirse en actor en 15 filmes , siendo las más importantes: "Gitano", "Operación Rosa Rosa", "Subí que te llevo", "Muchacho" y "Embrujo de amor” . Su figura fue tal que, además, sirvió para impulsar el rock nacional junto a otros artistas musicales , lo cual permitió que Javier Martínez, Billy Bond y Pappo fuesen las próximas figuras de este género .

Para la década de los '80, los reconocimientos hacia su figura y obra emergieron por parte de grandes artistas del rock and roll, como Charly García y Pedro Aznar quienes lo invitaron a cantar la versión libre del tema "Break it all", de Los Shakers, además de ser parte del grupo Riff en el programa de televisión "Querido Sandro" (1990) donde se mostró ante un público juvenil y renovado.

Con respecto a su vida privada, intentó mantener todo bajo secreto, incluso su casa en la localidad de Banfield, donde cada 19 de agosto, el día de su cumpleaños, varias fanáticas se reúnen para recordarlo. También se suma su matrimonio en 2007 con Olga Garaventa, cuando decidió exponerse públicamente más que antes tras mantener su relación oculta por varios años.

Te podría interesar: Tristeza en el mundo de la música: murió el cantante y compositor Leo Dan

La dura despedida en Mendoza

Durante la etapa de su vejez, Sandro presentó varios problemas de salud como su enfisema pulmonar que lo alejó de los micrófonos por mucho tiempo. Sin embargo, tras recibir un doble trasplante la posterior infección complejizó su estado físico hacia 2009, y anticipaba un trágico desenlace.

sandro.jpg

Finalmente, un 4 de enero del 2010, a causa de un shock epiléptico murió a las 20.47 de la tarde en el Hospital Italiano, provincia de Mendoza. Ante las cámaras de televisión, y la presencia de varias personas fanáticas, Claudio Burgos, jefe del equipo que lo operó, informó su triste deceso.

Fuente: ámbito.