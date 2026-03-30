30 de marzo: por qué se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar

Cada 30 de marzo se pone el foco en una de las condiciones de salud mental más incomprendidas, en lo que toma forma en el Día Mundial del Trastorno Bipolar. La fecha invita a frenar los prejuicios, hablar con información y recordar que, con diagnóstico y tratamiento adecuados, millones de personas pueden llevar una vida plena, lejos de las etiquetas que aún persisten.
Día Mundial del Trastorno Bipolar: por qué se celebra un 30 de marzo
La efeméride se conmemora hoy en coincidencia con el nacimiento del pintor Vincent van Gogh, quien habría convivido con esta condición. Así también es una fecha que visibiliza el vínculo entre salud mental y creatividad, al tiempo que promueve una mirada más empática y libre de estigmas.
El objetivo principal es informar, concientizar y derribar mitos. Durante años, el trastorno bipolar fue reducido a etiquetas que condicionan la vida de quienes lo atraviesan. Por eso, especialistas insisten en que las personas no “son bipolares”, sino que tienen un trastorno bipolar, y con el abordaje adecuado pueden desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de su vida.
Qué es el trastorno bipolar: datos oficiales y tratamiento
Antes conocido como una enfermedad maníaco-depresiva, el trastorno bipolar es una afección de salud mental que impacta directamente en el cerebro y en la regulación del estado de ánimo. Se caracteriza por la alternancia entre episodios depresivos (tristeza profunda, falta de energía) y episodios maníacos o hipomaníacos (euforia, hiperactividad o irritabilidad).
Según la Organización Mundial de la Salud, esta condición es una de las principales causas de discapacidad a nivel global. Se estima que afecta entre el 1% y el 2% de la población mundial, es decir, a decenas de millones de personas. Además, suele estar asociada a factores genéticos, ambientales y a la interacción entre ambos.
Aunque se trata de un trastorno crónico, existen tratamientos eficaces. El abordaje suele combinar medicación, fundamental para estabilizar el estado de ánimo, con psicoterapia e intervenciones psicosociales. También resulta clave el acompañamiento del entorno familiar y social, así como la inclusión en ámbitos laborales y educativos.
Con un seguimiento adecuado, muchas personas logran estabilizar sus síntomas y desarrollar una vida activa, productiva y satisfactoria.