2 de agosto: se celebra el Día del Trabajador Gastronómico.

Un mozo sabe que no puede cumplir con su trabajo si el cocinero no prepara bien su plato. El cocinero sabe que no puede mostrar su arte si el compañero de la bacha no le deja la vajilla brillante; el conserje sabe que no hay manera de ser cordial con el huésped si la camarera de piso no le ha dejado la habitación impecable y así es cada eslabón de nuestra actividad.