"1982, La Gesta": entrevista a Santiago Bar, el productor mendocino del documental

“La buena noticia es que ahora, nos están confirmando que el documental seguirá en cartelera hasta el 9 de noviembre en El Abasto, Unicenter y Malvinas Argentinas (Cinemak Hoyts), también en La Plata (Cinema La Plata) y se suman salas de Cine Atlas en Tucumán y en el Cine Círculo de Paraná, en Entre Ríos. Estamos felices porque en su estreno sólo se proyectó en cuatro puntos del país y, por el alcance que ha tenido y la buena crítica, se está extendiendo”, comenta Santiago Bar, productor mendocino involucrado a través de Cumbre Contenidos.

Pero, ¿cómo empezó esta historia que concluyó en un documental?

“Alrededor de junio, julio del 2021, comenzamos a hablar de Malvinas con algunos amigos aquí, en Mendoza, una charla que probablemente se repitió en el país por la llegada del aniversario. En septiembre, ya estábamos confluyendo con Nicolás Canale, el director del documental mientras otros hacedores de este documental como Juan Guido y otros amigos charlaban en Buenos Aires sobre qué podían hacer para homenajear y conmemorar a los Veteranos de Guerra y Caídos en Malvinas para el 40° aniversario de la gesta, todo se dio de manera circular casi en simultáneo”, comenzó a contar Santiago.

Pero la motivación no sólo venía por el 40° aniversario: “Nicolás (Canale) había viajado en el 2019 con su grupo de amigos a las Islas y regresaron muy conmovidos por lo que vieron y vivieron. Incluso, nos contaron que estuvieron algunos días acampando en lugares históricos, durmiendo a la intemperie y volvieron muy conmovidos”, agregó el productor. Así, sumando motivos y emociones, a fines del año 2021, se pusieron en marcha para concretar el homenaje haciendo lo que mejor sabían hacer: una producción audiovisual.

1982 La Gesta | TRAILER OFICIAL #1 | 4K (2022)

“La verdad que fue un desafío a contrarreloj porque, si hablamos de las producciones audiovisuales, cuanto mejor querés hacerlo, más tiempo llevan. Empezamos a correr para llegar con algo preparado al 2 de abril. Ese día se realizó el pre estreno de la película en Buenos Aires pero quedaba trabajo de edición y post producción por hacer con lo cual. A fines de septiembre teníamos todo listo para estrenar: faltaba el lugar, fecha y hora. Finalmente, se hizo la pre estreno el 19 octubre y el 20 el general. Se había programado una sola función pero las entradas se agotaron tan rápido (en Cinemark de Palmares) que agregaron una más”, comentó Bar.

Si bien, la mayoría de los argentinos y argentinas saben qué pasó en la Guerra de Malvinas, mucha información se desconoce hasta la actualidad. Gran parte de la responsabilidad la tuvo el “proceso de desmalvinización” que fue, según las palabras de los propios ex combatientes, peor que la guerra en muchos sentidos.

Sin spoiler, ¿qué podrán ver los espectadores/as de “1982, la gesta”?

“Bueno, no tocamos todos los temas porque Malvinas es inmensa e interminable en muchos sentidos y en un documental con presupuesto y tiempo limitados había que elegir. Se decidió que iban a hablar los VGM, sólo ellos, que fueron los protagonistas. En el documental no hay voz en off, no hay narración, son sus voces, las de quienes la vivieron, las que cuentan todo”, comenzó a explicar Bar.

Y sumó: “De hecho, algunos veteranos comentan (y esto está plasmado en la película) que están hablando por primera vez de ciertos temas a los que nunca se refirieron ni siquiera frente a sus familias, lo cual es muy shockeante y realmente emotivo”.

Es que se realizaron muchas entrevistas a VGM, de hecho, en el documental aparecen dos mendocinos: Carlos Tomba y Eduardo García Puebla, pilotos de la Fuerza Aérea que aportan su testimonio sobre la experiencia en la guerra.

1982 La Gesta (teaser #1)

“Fueron cerca de 25 entrevistas y cada una duraba entre 2 y 3 horas de filmación y lo que logramos en ese diálogo íntimo con cada uno es que muchos contaron situaciones no las habían hablando ni con su familia. Pienso que esto le agrega mucho valor a la historia y también pone de manifiesto que tienen muchas coincidencias, puede haber diferentes apreciaciones sobre las razones de la guerra o la posguerra, pero en lo esencial, todos coinciden y ese es justamente el mensaje que nosotros quisimos transmitir: sobre patriotismo, resaltando el heroísmo de los veteranos”, señaló Santiago.

“Ellos no se consideran ‘héroes, en el documental van a ver que no se asumen como tal y ahí coinciden diciendo: ‘Héroes son los que quedaron en Malvinas’ y eso implica, en mi parecer, que los que volvieron también lo son aunque ellos no se reconozcan como sí, porque todos fueron generosos en esa experiencia, todos pensaron y sintieron que iban a la guerra y que no sabían si volverían o no pero ‘dejo todo atrás, incluso mi familia y mi vida por algo que es superior que es mi país, mi patria’ y eso es algo sumamente destacable de todos y cada uno de ellos”, continuó.

Santiago bar, película guerra Malvinas.jpg Foto: Yemel Fil

El documental deja puertas abiertas a otros temáticas que tanto el director como su equipo de trabajo ya piensan en trabajar. “Quedaron muchas cosas afuera, tenemos ganas de hacer más partes, por ejemplo, en la que hablen las familias, las que despidieron un hijo, un hermano, un esposo, un padre. El recibimiento de quiénes volvieron, cómo fue vivir la posguerra junto a los VGM, pensamos que hay mucho por hacer y también nuestro objetivo es acercar el mensaje a las generaciones más jóvenes porque a veces, hay mucho desconocimiento sobre lo que hicieron nuestros héroes, que son una parte viva de la historia. Nosotros sólo somos ciudadanos comunes a los que Malvinas movilizó y conmovió con fuerza. Queríamos aprovechar el aniversario para extender este mensaje en la voz de sus protagonistas pero que sea un punto de partida para abordar otras aristas, otras anécdotas de guerra, otras vivencias”, cerró el productor de Cumbre Contenidos.