15 de agosto: historia y significado de la Asunción de la Virgen María

Este 15 de agosto se conmemora la Asunción de la Virgen María , una efeméride establecida con el objetivo de recordar una de las creencias más antiguas y profundas de la Iglesia Católica . A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

La Asunción de la Virgen María es un dogma de la Iglesia Católica que sostiene que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma al finalizar su vida terrenal . Esta creencia resalta su pureza, santidad y su rol único como madre de Jesús.

Aunque no aparece en los textos bíblicos, la doctrina se basa en escritos apócrifos surgidos entre los siglos IV y V , que relatan su “dormición” y posterior elevación al cielo por intervención divina.

La festividad se celebra cada 15 de agosto, una fecha que, según la tradición cristiana, conmemora este momento trascendental . Originalmente conocida como "El recuerdo de María", con el tiempo pasó a llamarse Asunción, nombre que quedó establecido en el siglo VII.

Hoy, iglesias de todo el mundo conmemoran esta solemnidad con misas en las que se leen pasajes bíblicos sobre María, destacando su rol como madre de Jesús, y realizan procesiones especiales. / cuaresmaegabrense

