VPH en Mendoza: de 15.000 testeos realizados, el 20% dio positivo.

Tras el lanzamiento de la campaña sanitaria “Un test - cero cáncer” , el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, dio a conocer los primeros resultados de la iniciativa. De las más de 15.000 mendocinas que ya se realizaron el test de VPH , el 20% obtuvo un resultado positivo.

Las autoridades explicaron que este porcentaje indica la presencia del Virus del Papiloma Humano (VPH/HPV), un hallazgo clave que permite activar controles médicos a tiempo para evitar el desarrollo de lesiones que puedan derivar en cáncer de cuello de útero.

VPH: en Mendoza se testearon 15 mil mujeres y de ella, el 20% registró el virus.

La campaña, presentada en el marco del Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Útero , tiene una meta ambiciosa: se proyecta testear a 25.000 mujeres cada tres meses para cambiar el curso de una patología que en Mendoza registra alrededor de 250 casos nuevos y causa 60 muertes al año .

Al tratarse de una enfermedad 100% prevenible, los primeros datos de la campaña validan la urgencia de la búsqueda activa que lleva adelante la provincia mediante un test de alta efectividad y sensibilidad.

La jefa de Gabinete de Salud, Carolina Cicero, brindó detalles a Sitio Andino sobre la recepción del control y precisó que la mayor cantidad de test se han realizado en la zona Metropolitana.

En cuanto a las edades de las mujeres que ya asistieron, el nivel de participación se divide de la siguiente manera:

Mujeres de entre 35 y 44 años: son las que más han accedido al control (liderando la estadística de asistencia).

Mujeres de entre 45 y 54 años: ocupan el segundo lugar en concurrencia.

Mujeres de entre 30 y 34 años: se ubican en el tercer puesto.

Mujeres de entre 55 y 65 años: ws el grupo con menor participación hasta ahora.

hpv Las mujeres entre 35 y 44 años son las que más accedieron a los controles.

Acceso gratuito en el sector público y opciones privadas

La campaña está dirigida de forma prioritaria a todas las personas con útero de entre 30 y 65 años. Para garantizar una cobertura total, el Estado mendocino estructuró una red de acceso tanto para el sector público como para el privado:

Hospitales y Centros de Salud Públicos: el test es completamente gratuito en efectores públicos de toda la provincia, independientemente de si la persona cuenta o no con obra social.

Casa de Gobierno: se habilitó un punto de atención especial en el 1° Subsuelo (Cuerpo Central), los lunes y miércoles de 8 a 15.

Sector Privado (obras sociales y particulares): a través de un convenio firmado por el Gobierno con OSEP y la Asociación Bioquímica de Mendoza, las pacientes con cobertura privada pueden realizarse el análisis en laboratorios adheridos. En estos casos, se abona un costo de referencia de $30.000 por la toma de la muestra, mientras que el procesamiento del test es cubierto por la provincia.

Hospital Universitario y OSEP: sus establecimientos también funcionan como puntos oficiales de testeo.

hospital lagomaggiore.jpg Los test se pueden realizar en la mayoría de los efectores públicos de Mendoza. Foto: Yemel Fil

Testeos móviles en escuelas para docentes

Como parte de la estrategia de salida al territorio, las docentes y el personal de la Dirección General de Escuelas (DGE) -sin importar su cobertura médica- pueden solicitar los test en sus propios colegios.

El sistema se coordina con la campaña de vacunación escolar: si la institución lo pide, los equipos de salud se trasladan para realizar los testeos en la misma escuela.

Cobertura en toda la provincia

Desde el Ministerio de Salud recalcaron que hay puntos de testeo en todos los departamentos y que el listado completo se puede consultar en la página web oficial de la cartera sanitaria, dividido por regiones:

Región Centro: Capital, Maipú, Guaymallén, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Las Heras y Lavalle.

Capital, Maipú, Guaymallén, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Las Heras y Lavalle. Región Este: San Martín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y Junín.

San Martín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y Junín. Región Valle de Uco: San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Región Sur: San Rafael, Malargüe y General Alvear.

Para agilizar el sistema, los resultados de los análisis podrán consultarse de manera digital a través de la aplicación móvil “Mendoza por Mí” o mediante correo electrónico.