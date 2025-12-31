Preocupación por la salud de un campeón del mundo: fue operado por una falla en el corazón

La salud del brasileño Roberto Carlos , campeón del mundo en 2002 y figura histórica del fútbol internacional , generó preocupación en las últimas horas, luego de que se confirmara que debió ser operado de urgencia por una falla en el corazón durante una internación en Brasil .

El exjugador se encontraba de vacaciones en su país natal cuando decidió realizarse estudios médicos por una dolencia en una de sus piernas . Sin embargo, los exámenes posteriores derivaron en un diagnóstico mucho más delicado .

Según se informó, el exfutbolista acudió a un centro médico por la detección de un pequeño trombo en una de sus piernas , lo que motivó la realización de una resonancia magnética de cuerpo completo .

Durante ese procedimiento, los médicos advirtieron que su corazón presentaba un funcionamiento muy por debajo de los parámetros normales , con un porcentaje significativo del órgano comprometido. Ante ese escenario, se resolvió su internación inmediata y la derivación al quirófano .

Roberto Carlos 2024 Roberto Carlos fue operado del corazón en Brasil.

La intervención quirúrgica consistió en la colocación de un catéter y estaba programada para extenderse unos 40 minutos, aunque finalmente se prolongó cerca de tres horas debido a complicaciones surgidas durante el procedimiento.

Pese a ese contratiempo, la operación fue exitosa y la salud del histórico lateral izquierdo evoluciona favorablemente, aunque permanece internado bajo estricto control médico.

Quién es Roberto Carlos

Roberto Carlos da Silva Rocha es un histórico lateral izquierdo de la selección de Brasil y campeón del mundo en 2002, además de referente del Real Madrid, club con el que ganó múltiples títulos internacionales.

Actualmente, el exfutbolista de 52 años, que hoy se desempeña como embajador del club español, continuará al menos 48 horas más en observación, mientras los médicos evalúan su evolución clínica antes de definir el alta.

Desde su entorno llevaron tranquilidad y el propio Roberto Carlos envió un breve mensaje para despejar dudas sobre su estado de salud: “Ahora ya estoy bien”.