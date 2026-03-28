Endometriosis: impulsan un programa para garantizar atención integral a mujeres en Mendoza

La endometriosis, una enfermedad crónica que afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva.

La diputada provincial del PRO, Stella Huczak , presentó un proyecto de ley que crea un programa provincial para garantizar prevención, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento integral para mujeres con endometriosis .

La iniciativa propone la creación de un Programa Provincial de Acceso Integral a la Endometriosis , con el objetivo de garantizar el acceso equitativo, gratuito y oportuno a la prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en Mendoza.

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La endometriosis es una enfermedad ginecológica crónica que afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva y que, en muchos casos, permanece invisibilizada y subdiagnosticada. Actualmente, las pacientes pueden tardar entre siete y diez años en obtener un diagnóstico certero , lo que impacta directamente en su calidad de vida, salud mental, desarrollo laboral y posibilidades reproductivas.

En este contexto, el proyecto propone un abordaje integral basado en accesibilidad, equidad y evidencia científica , incorporando medidas concretas como:

Stella Huczak, diputada provincial del PRO, autora del proyecto para crear el programa integral de endometriosis.

Cobertura médica integral y gratuita del 100% a través de OSEP.

Creación de áreas de referencia con equipos interdisciplinarios especializados.

Implementación de un Registro Provincial de Endometriosis.

Desarrollo de campañas permanentes de concientización y prevención.

Incorporación de licencias laborales específicas y medidas de flexibilidad laboral.

Promoción de la investigación científica en articulación con universidades y organismos especializados.

Además, la iniciativa reconoce a la endometriosis como una enfermedad de alto impacto en la salud pública y busca eliminar las barreras que hoy enfrentan miles de mujeres para acceder a un diagnóstico y tratamiento adecuado.

“Durante años, muchas mujeres convivieron con dolor, sin diagnóstico y sin respuestas del sistema de salud”, expresó la autora del proyecto.

Endometriosis La endometriosis afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva.

Antecedentes nacionales e internacionales

El proyecto también recoge experiencias exitosas de otras provincias argentinas y de países que han avanzado en políticas públicas específicas, adaptándolas a la realidad mendocina con una mirada integral que incluye dimensiones sanitarias, laborales, educativas y sociales.

Con esta iniciativa, se busca no solo mejorar la calidad de vida de las mujeres que padecen endometriosis, sino también garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y promover un sistema de salud más justo, accesible y humano.