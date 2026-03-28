Endometriosis: impulsan un programa para garantizar atención integral a mujeres en Mendoza

La diputada provincial del PRO, Stella Huczak, presentó un proyecto de ley que crea un programa provincial para garantizar prevención, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento integral para mujeres con endometriosis.
La iniciativa busca asegurar acceso gratuito a diagnóstico, tratamiento y acompañamiento para una enfermedad que suele detectarse tarde. Los detalles.
La diputada provincial del PRO, Stella Huczak, presentó un proyecto de ley que crea un programa provincial para garantizar prevención, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento integral para mujeres con endometriosis.
La iniciativa propone la creación de un Programa Provincial de Acceso Integral a la Endometriosis, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo, gratuito y oportuno a la prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en Mendoza.
La endometriosis es una enfermedad ginecológica crónica que afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva y que, en muchos casos, permanece invisibilizada y subdiagnosticada. Actualmente, las pacientes pueden tardar entre siete y diez años en obtener un diagnóstico certero, lo que impacta directamente en su calidad de vida, salud mental, desarrollo laboral y posibilidades reproductivas.
En este contexto, el proyecto propone un abordaje integral basado en accesibilidad, equidad y evidencia científica, incorporando medidas concretas como:
Además, la iniciativa reconoce a la endometriosis como una enfermedad de alto impacto en la salud pública y busca eliminar las barreras que hoy enfrentan miles de mujeres para acceder a un diagnóstico y tratamiento adecuado.
“Durante años, muchas mujeres convivieron con dolor, sin diagnóstico y sin respuestas del sistema de salud”, expresó la autora del proyecto.
El proyecto también recoge experiencias exitosas de otras provincias argentinas y de países que han avanzado en políticas públicas específicas, adaptándolas a la realidad mendocina con una mirada integral que incluye dimensiones sanitarias, laborales, educativas y sociales.
Con esta iniciativa, se busca no solo mejorar la calidad de vida de las mujeres que padecen endometriosis, sino también garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y promover un sistema de salud más justo, accesible y humano.