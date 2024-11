Tras el fuerte granizo, Vargas Arizu instó a los productores a realizar la denuncia por los daños

De acuerdo con sus palabras, afirmó que este seguro resulta mucho más efectivo, eficaz en comparación con otros métodos : "Lo que mejor hemos visto es con el seguro agrícola, lo demás es una ilusión de que alguien esté cuidando . No hay base científica en el resto de las cosas. Ahí hay que poner y ayudar al que le ha caído ".

Los que entraron en el fondo compensador, tienen ir y hacer la denuncia porque es un seguro que han contratado. Los que entraron en el fondo compensador, tienen ir y hacer la denuncia porque es un seguro que han contratado.

Por otro lado, Arizu señaló que este lunes el gobierno provincial se reunirá con el intendente de San Rafael, en reclamo de la Cámara de Comercio de ese departamento debido al siniestro: "En mi cargo como ministro debo haber ido no menos de 15 veces. Así que la presencia de los funcionarios siempre la han tenido y siempre estamos atento a las necesidades del sur. No es un reclamo que no lo atendamos, sino que el gobernador está a disposición al igual que todos sus ministros".

Te podría interesar: Terrible granizada en San Rafael: cómo funciona el Fondo Compensador para los productores afectados

Sobre la lucha antigranizo, Arizu indicó: "Los municipios de San Rafael y General Alvear han llamado a licitación, ya han hecho las ofertas y creo que la semana que viene va a haber una novedad", afirmó.

Todas las demoras y las cosas que han sucedido fueron de los municipios. Nosotros ayudamos con fondos, radares, las bengalas y todo lo que tenemos. También hemos puesto a disposición los aviones, algo que está listo desde hace un mes. Pero todas las otras demoras no corren por cuenta del gobierno. Todas las demoras y las cosas que han sucedido fueron de los municipios. Nosotros ayudamos con fondos, radares, las bengalas y todo lo que tenemos. También hemos puesto a disposición los aviones, algo que está listo desde hace un mes. Pero todas las otras demoras no corren por cuenta del gobierno.

El ministro señaló que es un tema de cada municipio luego de poner fin a la lucha antigranizo el pasado 26 de junio: "El 26 de junio dijimos que bajamos la lucha antigranizo y, a partir de ahí, por insistencia de las municipalidades y las poblaciones de General Alvear y San Rafael dijimos "Si ustedes quieren lo hacen". Para financiarlo han hecho un sistema de financiamiento", señaló Vargas Arizu.

En la última declaración más importante, afirmó que desde el gobierno provincial seguirán con esta prueba por un año más, pero que la tormenta del día viernes no había forma de contenerla.