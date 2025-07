Tensión en el Senado: Guillermo Francos no asistirá tras ser llamado "mentiroso"

El jefe de Gabinete , Guillermo Francos , no se presentará mañana en el Senado para retomar la ronda de preguntas y respuestas sobre el informe 143° de la gestión , según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales de la Cámara alta y la Casa Rosada .

“Para qué me voy a quedar si no me creen”, dijo Francos en declaraciones en aquella oportunidad a la prensa acreditada. López había afirmado que al Gobierno “poco le importa la soberanía del Atlántico Sur, de Malvinas y el futuro de la Antártida” porque, a su criterio, para Francos y el presidente Javier Milei la provincia de Tierra del Fuego “es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras”.