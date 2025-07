Tadeo García Zalazar se sumó a la polémica sobre las universidades que planteó Mark Zuckerberg

Días atrás el creador de Facebook, dueño de Meta, Mark Zuckerberg instaló la polémica al decir que las universidades no preparan a los jóvenes para las exigencias del mercado laboral . Ante esto, le consultamos al ministro de Educación, Cultura, Infancias y director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar ; qué opina al respecto.

En una entrevista en el podcast This Past Weekend with Theo Von, Zuckerberg expresó su escepticismo respecto a la capacidad de las universidades para preparar a los estudiantes para los desafíos del mercado laboral moderno , especialmente en sectores tecnológicos de rápida evolución.

"Hay muchos trabajos que no requieren pasar por allí" , señaló Zuckerberg, desafiando la noción tradicional de la educación superior.

Qué piensa el ministro de Educación de Mendoza sobre la universidad actual

"Yo creo que hay carreras que son irreemplazables. La carrera de biología, ¿qué es lo que puede reemplazar la Inteligencia Artificial? Te puede dar datos, te puede decir cómo estudiar mejor un ecosistema. O en el caso de medicina, pero hay una cuestión del contacto de persona a persona que no es reemplazable. La telemedicina va a tener un avance pero tiene un límite porque finalmente se necesita a alguien que interprete el dato. Lo mismo con imágenes, porque se decía que después no iba a haber más radiólogos: pero hay una cuestión de calibración de equipos, de qué es lo que ve la persona que ve una radiografía o que ve una tomografía que no lo ve la máquina", dijo García Zalazar para dejar en claro su postura.

Sobre lo que planteó Zuckerberg respecto a entrenar en las empresas a las personas, advirtió que "eso es muy específico y muy caro", distante de la realidad argentina.

"Quizás en un país como Estados Unidos, pero incluso allí están bastante preocupados por cómo rinden los chicos porque han bajado mucho el resultado en las pruebas PISA en matemáticas. No está el sistema educativo fortalecido de Estados Unidos", señaló.

"En un sistema educativo de un país desarrollado en términos económicos, puede que lo que diga Zuckerberg sea así, porque las grandes empresas como Facebook o Google, toman mano de obra a medida; es decir, vos tenés que tener una noción de programación, pero no hace falta que seas ingeniero en programación para trabajar en Google, porque ellos te dan la capacitación mucho más flexible", señaló. "Ahí es donde las grandes empresas le ganan a la universidad", sostuvo.

"La diferencia está en que pueden cambiar un plan de estudio de un mes para otro. Una decisión de la gerencia dice ´mañana cambiamos el contenido que le damos en la capacitación a nuestros empleados´. Eso en una universidad tarda varios años", admitió.

¿Planes de estudio más flexibles?

"Hay una realidad respecto a que hay una desactualización muy grande en algunos planes de estudio. Y ponele que lo actualizas este año, los egresados salen dentro de cinco años", sostuvo García Zalazar.

"¿Qué necesitamos? Que sean más flexibles los contenidos, que las decisiones, el diseño, el diseño de la gobernanza de la educación, sea más flexible para que los contenidos se puedan ir mejorando y validando a una velocidad más o menos al ritmo de la tecnología", agregó García Zalazar.

"Docentes vamos a seguir necesitando, sistema educativo vamos a seguir necesitando, lo que sí tiene que ser distinto. Porque ahí es donde la empresa sigue en mayor ventaja, tiene más flexibilidad. Entonces, ellos pueden rápidamente adornar sus perfiles en la empresa hasta que presinden y dicen ´no, no me hace falta que tenga un título universitario para trabajar en Google´", explicó el ministro. Sí, la tendencia es que haya carreras más cortas".

Lo de Zuckerberg es aplicable a países muy desarrollados donde tienen un grado de gestión más flexible. Para el resto de Latinoamérica y Argentina todavía, que no tenemos buena conectividad en todas las escuelas, es impensado. Son como dos escalones superiores.