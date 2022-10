Stevanato, Bermejo y García entregaron subsidios a entidades de Maipú.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato , junto a los ex mandatarios municipales Alejandro Bermejo y Francisco García estuvieron presentes en una actividad junto a más de 30 organizaciones de la sociedad civil del departamento, las que recibieron aportes municipales.

“Me encanta poder compartir esto junto a dos ex intendentes, es un honor estar en este escenario junto al Ale y al Chiqui. El Adolfo (Bermejo) quiso estar presente pero no pudo llegar y nos envió un saludo desde Buenos Aires. Esto que sucede acá no se da en muchos municipios, que un intendente en funciones pueda sentirse acompañado por sus antecesores y que trabajemos juntos”, indicó Stevanato.