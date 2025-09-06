Elecciones 2025

Sin la candidata "foránea", Cambia Mendoza presentó su lista para el Concejo de Malargüe

La oposición en el departamento mostró en sociedad a los postulantes para el órgano deliberativo, con una ausencia que llamó la atención. Qué dijeron los candidatos.

La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó sus candidatos en el departamento sureño

Foto: Medios Andinos

Se trata de Carla Casado, una profesora de Educación Física y emprendedora local, quien cuenta con domicilio legal en el departamento, pero desarrolla su actividad laboral y social en San Rafael.

La joven, madre de dos hijos, estuvo a cargo del multiespacio y colonia de verano Los Cardos, que gestionó junto a su expareja, director de Deportes de la gestión del exintendente Juan Manuel Ojeda. El emprendimiento cerró hace unos años, tras lo cual la mujer se mudó a San Rafael.

Lo cierto es que la ausencia de Casado en el acto desarrollado en un hotel céntrico de la ciudad cabecera de Malargüe llamó la atención. Osvaldo Trimiño, presidente del comité departamental de la UCR, la excusó al afirmar que “está tratando de acomodar sus cosas para poder acercarse en la campaña en Malargüe”.

Osvaldo Trimiño, presidente UCR Malargüe 05-09-25
Osvaldo Trimiño justificó la ausencia de Carla Casado, segunda candidata a concejal de Malargüe por LLA + CM.

No obstante, aclaró que su permanencia en San Rafael responde a cuestiones meramente laborales, pero su domicilio está en Malargüe. “Si no, no podría ser candidata”, destacó el dirigente radical.

Pese a su “faltazo” a la conferencia de prensa matinal, la candidata libertaria sí estuvo presente en un evento nocturno del frente electoral, de carácter partidario. Allí formó parte de la mesa principal, junto al resto de los aspirantes al Concejo y a la Legislatura por la cuarta sección electoral.

Carla Casado, candidata Malargüe 05-09-25
Carla Casado (segunda de izquierda a derecha) participó de un evento partidario nocturno, tras ausentarse en la conferencia de prensa matinal.

Quiénes son los candidatos de LLA + CM en Malargüe y qué dijeron

Más allá de la ausencia de Casado, de la presentación participó el resto de los candidatos a concejales de la lista opositora en el departamento. Ellos son:

  1. Daniel Martínez: comandante de Gendarmería retirado. Nacido en La Rioja, vivió en Malargüe unos años en los 90 y retornó en 2020, cuando ejerció como Jefe del Escuadrón 29. En ese cargo construyó un fuerte vínculo con Ojeda y la hoy senadora Jésica Laferte. “Estoy incursionando en política para hacer algo por Malargüe, desde el Concejo, escuchando a la gente y trabajando en sus necesidades. Queremos potenciar el Paso Pehuenche, encarar el tema minero y proyectar el futuro del departamento. La clave es trabajar, armar equipos, gestionar y no dejar que las propuestas queden solo en campaña”, señaló quien encabeza la nómina.
  2. Carla Casado: lo dicho, es la representante de La Libertad Avanza en la lista. Profesora de Educación Física y emprendedora.
  3. Laura Cecconato: Técnica Superior en Turismo y conocida comerciante del departamento. Proviene del sector petrista. “Agradezco a Luis Petri y a Carina Brandauer (titular de ANSES Malargüe) por darme la oportunidad de participar en política. Malargüe tiene un enorme potencial y me comprometo a trabajar con firmeza, valores y convicción para que el departamento tenga un futuro próspero y lleno de oportunidades”, señaló.
  4. Walter Saez: estudiante de abogacía, miembro de Mendocinos por el Futuro, también del sector de Petri. Fue precandidato a concejal en 2023.
  5. Julia Navarro: Técnica en Turismo y Comunicación. Profesora en el CENS Manuel Santisteban. Fue coordinadora del Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus y directora de Prensa y Comunicación del Municipio.
Producción periodística: con el aporte de Claudio Altamirano

