Sergio Massa suma el apoyo de dos diputados del peronismo federal

Desde su cuenta en la red social X (ex Twitter), Natalia de la Sota posteó un mensaje claro y contundente de respaldo a Massa en el balotaje. "Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad", expresó este domingo.

Por su parte, en una entrevista junto a la diputada cordobesa, Alejandro "Topo" Rodríguez, reiteró que tras las PASO "dijimos que en un balotaje no íbamos a ser ni neutrales ni indiferentes", dado que "no vamos a apoyar el modelo de Bullrich ni el de Milei porque no es lo que necesita esta etapa de la Argentina". Ahora, sostuvo el diputado bonaerense, "queremos que Sergio Massa sea el nuevo presidente de la Argentina y esto se da en una coyuntura en lo que no puede haber tercera posición. Es Massa o es Milei. Y en este contexto no tenemos duda que tiene que ser Sergio Massa, el presidente", enfatizó.

El lunes pos-elecciones generales, de la Sota celebró el resultado obtenido por Massa, a quien saludó en las redes sociales, tras el triunfo de este domingo. Aclaró en su mensaje "valoro su propuesta", en la que instó a un gobierno de unidad nacional. La legisladora, hija del fallecido exgobernador cordobés, felicitó al candidato de Unión por la Patria y señaló que su fórmula de "gobierno de unidad nacional" podría terminar con la "Argentina agrietada".

En Twitter, Natalia de la Sota publicó en ese momento: "Felicito al gobernador Juan Schiaretti por la excelente elección hoy en defensa del interior productivo", expresó este domingo cerca de la medianoche. Luego, tuvo lugar otro comentario en el que saludó a Massa y valoró su convocatoria a terminar con la grieta. "Saludo también a Sergio Massa, primero en estas elecciones generales. Valoro su propuesta de gobierno de unidad nacional para terminar con esta Argentina agrietada", aseguró la diputada cordobesa.

También se había pronunciado, desde el peronismo federal, el diputado nacional fue Alejandro "Topo" Rodríguez, del espacio Identidad Bonaerense, quien también saludó al gobernador de Córdoba por su performance en los comicios y felicitó con un saludo especial, al candidato de UP.

"Felicitaciones a Juan Schiaretti por la excelente elección en defensa del federalismo, la producción y el trabajo", posteó este domingo. Dedicó también "un reconocimiento al candidato ganador de esta primera vuelta electoral, Sergio Massa". "Destaco, ahora, su convocatoria a un gobierno de unión nacional y su apelación a la paz", remarcó Rodríguez.

Fuente: Ámbito Financiero