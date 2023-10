Sergio Massa: "Como presidente desde el 10 diciembre no les voy a fallar"

Sergio Massa, elecciones 2023, búnker Unión por la Patria Foto: Yemel Fil

En este sentido, indicó: “Quiero decirles que mi compromiso es construir más argentina y más argentinidad. Mi compromiso es construir más orden, más seguridad y no improvisación. Quiero construir reglas claras. Mi compromiso es construir una patria en la que tengamos la capacidad donde nuestros hijos puedan elegir ir con una compu a la escuela y no con un arma en la mochila. Quiero reiterar algo que vengo planteando desde el primer día en el que decidí ser candidato. Voy a convocar un gobierno de unidad nacional desde el 10 de diciembre, un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política, y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos. Es importante que tengamos la capacidad de abrir una nueva etapa institucional en la Argentina. Es importante establecer los pilares de política de estado. Vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional para construir una industria argentina fuerte”.