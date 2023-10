Sergio Massa aseguró que está creciendo el abastecimiento de combustible

Momentos antes, en una entrevista con La Nacion+, Massa había señalado que el origen del desabastecimiento se rastrea en "la retención de stocks de las petroleras" tras "el ruido iniciado hace 15 días en medio del proceso electoral sobre una devaluación".

"Luego -agregó- cuando no hubo devaluación vino un segundo ruido respecto a que vence el congelamiento de precios, del 20 el 40, (por ciento) de cuanto va a ser el aumento, y también hubo retención de stocks de las petroleras".

En ese sentido, el también candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) destacó la necesidad de "tener firmeza cuando se producen situaciones de especulación que perjudican a la gente", tal la sospecha oficial sobre las causas que llevaron a dificultades en el abastecimiento a muchas estaciones de servicio.

"Hoy hay una reunión, están presentando cada uno su propuesta de abastecimiento", dijo el ministro respecto a un encuentro pautado con las petroleras en el Palacio de Hacienda, tal como se realizó el jueves cuando se acordó incrementar los volúmenes de exportación e incrementar la capacidad de refinación en todas las plantas que tuvieran esa disponibilidad.

"Tenemos la responsabilidad de ponernos firmes"

Sergio Massa, aseguró que, "cuando prefieren exportar antes que abastecer a los argentinos, obviamente tenemos la responsabilidad de ponernos firmes".

"Por eso ayer fui claro y dije hasta que no se resuelva el desabastecimiento no sale un sólo barco más", dijo Massa.

Massa sostuvo: " Es muy simple, o le cuidamos el bolsillo a la gente y tenemos nafta a 320-350 mangos o liberamos los precios como dicen otros y se va a 800 mangos".

Sergio Massa habló sobre el combustible: "Aspiramos a que se normalice rápidamente"

Finalmente, Massa dijo que "el año que viene Argentina va a crecer 40 mil millones de dólares en sus exportaciones" y que pedirá que junto con la sanción del Presupuesto "se sancione por ley el no pago de impuestos nacionales y provinciales de aquellas empresas que aumentan sus exportaciones".

"La salida de Argentina es creciendo y exportando, no ajustando", concluyó el ministro.