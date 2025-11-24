Semana clave en la Rosada: Javier Milei acelera acuerdos y recibe al canciller de Israel.

El presidente Javier Milei vuelve a la actividad este martes y tendrá una agenda apretada con una serie de compromisos que comienzan con la habitual reunión de equipo y continúan con la recepción al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, en Casa Rosada.
El mandatario retoma su agenda tras el fin de semana largo con una reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón, en una semana considerada clave para avanzar en nuevos consensos que permitan la aprobación del Presupuesto 2026, el primero de la gestión libertaria.
La reunión con ministros y secretarios está pautada para las 9.30, y más tarde, a las 11, Milei encabezará la entrega de sables a las Fuerzas de Seguridad junto a la ministra Alejandra Monteoliva.
Pasado el mediodía, a las 12.30, el Presidente recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien llegará al país desde Asunción acompañado por un grupo de empresarios de Medio Oriente.
El funcionario israelí, cercano a Benjamín Netanyahu, también visitará el Palacio San Martín, donde será recibido por el canciller argentino Pablo Quirno. Además, mantendrá encuentros con el titular de Diputados, Martín Menem, y con los legisladores Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.
En su agenda también figura una disertación en el evento por el 90º aniversario de la DAIA, y su asistencia al concierto que se realizará este miércoles a las 20 en el Teatro Colón.