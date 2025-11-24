Semana clave en la Rosada: Javier Milei acelera acuerdos y recibe al canciller de Israel.

El presidente Javier Milei vuelve a la actividad este martes y tendrá una agenda apretada con una serie de compromisos que comienzan con la habitual reunión de equipo y continúan con la recepción al canciller de Israel, Gideon Sa’ar , en Casa Rosada.

El mandatario retoma su agenda tras el fin de semana largo con una reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón , en una semana considerada clave para avanzar en nuevos consensos que permitan la aprobación del Presupuesto 2026 , el primero de la gestión libertaria.

La reunión con ministros y secretarios está pautada para las 9.30 , y más tarde, a las 11 , Milei encabezará la entrega de sables a las Fuerzas de Seguridad junto a la ministra Alejandra Monteoliva .

Pasado el mediodía, a las 12.30 , el Presidente recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar , quien llegará al país desde Asunción acompañado por un grupo de empresarios de Medio Oriente.

El funcionario israelí, cercano a Benjamín Netanyahu, también visitará el Palacio San Martín, donde será recibido por el canciller argentino Pablo Quirno. Además, mantendrá encuentros con el titular de Diputados, Martín Menem, y con los legisladores Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

En su agenda también figura una disertación en el evento por el 90º aniversario de la DAIA, y su asistencia al concierto que se realizará este miércoles a las 20 en el Teatro Colón.