Se picó en el debate de la ley ómnibus: un empresario y un diputado casi se van a las manos

“Yo los escucho con atención cuando hablan de pobres; este señor sufrió la pobreza”, continuó. Luego fue más allá al señalar que escuchaba a los diputados “cuando hablan de derechos, y la gente como yo tuvo que matarse para conseguir un empleo. Señores, ustedes forman parte de una conducción de nuestro país que llevó a la mitad de la pobreza a la Argentina. Señores, los trabajadores asalariados ganan menos de la mitad que se necesita para mantener una familia”, expresó.

Ya exaltado, Llanos continuó diciendo que “¡este es el momento de poner de pie a este país; ustedes son nuestros representantes, están aquí en esta Cámara para que los argentinos puedan pagar una pieza donde vivir!”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que dirigía en ese momento el plenario, le reclamó sin éxito dirigirse al presidente del plenario, pero Llanos continuó en el mismo tono, ante los gritos de otros de los presentes: “El diputado puede gritar, pero afuera la mitad de los argentinos están debajo de la línea de pobreza y ustedes lo saben. ¡Ustedes han sancionado leyes que han llevado a este país a la pobreza absoluta!”.

Rodolfo Llanos, Unión de Emprendedores de la República Argentina, debate ley ómnibus, plenario de comisiones de Diputados Llanos y un encendido discurso durante el debate de la ley ómnibus Foto: NA

“Les pido por favor, les suplico: recapaciten, es el momento de hacer arrancar esta Nación… Ustedes tienen la oportunidad, se pueden enojar conmigo, me pueden desvalorizar, me pueden insultar… Yo no represento a nadie más que miles de argentinos…”, señaló el dirigente empresario, quien agregó: “Les dimos el voto a todos ustedes, les guste o no les guste, para que nos representen, para que pongan de pie a nuestro país, para que no haya un solo pobre…”.

“Yo no vengo a buscar amigos, no me importa si les gusta o no les gusta… Vengo a darle voz a todos los que están revolviendo la basura para comer –siguió-. Señores, reaccionen, este es el momento para que la Argentina arranque; no depende de mí, no depende de que les venga a golpear la puerta”.

Mientras Mayoraz le pedía bajar el tono, Llanos suplicaba a los diputados poner “en pie este país”, y así siguieron hasta que se le acabó el tiempo y se le cortó el micrófono.

La reacción de los diputados tras el discurso de Rodolfo Llanos

Indignada, la diputada radical Carla Carrizo, se quejó: “Acá estamos todos en el marco del respeto, no se debate así en el plenario”. En tanto que el presidente de Asuntos Constitucionales pidió a todos los próximos oradores que se dirigieran primero a las autoridades del plenario y que lo hicieran con respeto. “No escuchamos a los gritos, (tenemos que) escucharnos a todos con respeto”.

“No hay respeto cuando hay hambre”, replicó Llanos, tras lo cual se retiró de la sala, no sin antes tener un cruce con Mario “Paco” Manrique, secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y diputado de Unión por la Patria, quien le recriminó su actitud.

Me burlaron. Dijeron que mi historia de vida era un invento. Dijeron que esto lo hacía por una carrera política. Me amenazaron. A la salida uno que quizo pegar.



Pero los molesto que yo grite. Yo sigo adelante honestamente y llevando la voz de todos Uds.

Volvió a pedir la palabra Carrizo para reclamar “ un poco de orden, porque nosotros no nos gritamos, no nos descalificamos. Una cosa es tener posiciones políticas distintas y otra es faltarse el respeto”.

Aclaró luego que “acá no estamos solamente del partido de Gobierno”, y reclamó que cada bloque se haga responsable de las personas que trae. “Esto es como una marcha, entonces el bloque que trajo a una persona que cambió la dinámica con la que estamos debatiendo, tiene que penalizarse, y si mañana tenía un cupo, tiene que penalizarse”, postuló.

“No es así como hay que debatir, no se debate de cualquier cosa en democracia -insistió-. Que el bloque que lo postuló se haga cargo de quien trajo, alguien que rompió el clima con el que estamos debatiendo”.