¿Sabés que votás en Luján de Cuyo? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026.

El próximo 22 de febrero serán laselecciones 2026 en 6 de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza para renovar bancas en el Concejo Deliberante. Qué se vota en Luján de Cuyo y cuál será la Boleta Única de Papel que se encontrarán los votantes.
El intendente lujanino, Esteban Allasino, decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales, por lo que los ciudadanos de ese municipio deberán ir a las urnas este mes, al igual que en Maipú, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
En esta oportunidad, se votará por la renovación de la mitad de los concejales, es decir, seis nuevos ediles para los próximos cuatro años.
La Boleta Única de Papel para las elecciones 2026 en Luján de Cuyo
Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación en febrero será el de Boleta Única Papel (BUP), que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha.
Quiénes encabezan las listas de candidatos en Luján de Cuyo
Protectora Fuerza Política
Luciana Arenas
Roberto Lobo
Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)
Franco Rocco
Candela Herrero
Frente Patria
Paloma Scalco
Bruno Ceschin
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Mónica Maroto
Felipe Fiorentini
Frente Libertario Demócrata
"Lolo" González
Ana Lucía Gordillo
Frente Verde
Emir Laurel
Norma Lucero
Fuerza Justicialista Luján de Cuyo
Germán Kemmling
Cecilia Luna
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo
El Concejo lujanino tiene 12 bancas: 7 de La Unión Mendocina, 1 del PJ - Frente de Todos y 4 de Cambia Mendoza.
De estas, en estas elecciones se renovarán 3 bancas de LAUM (la de Guillermo Trentacoste, Malena Ábalos y María Isabel Barea) y 2 de Cambia Mendoza (Carlos Sala y Rubén Lázaro) y 1 del PJ (Paloma Scalco).
Mientras que seguirán en sus cargos dos años más Andrés Sconfienza, Cecilia Soulé, Rolando Baldaso y Gabriela Della Blanca (LAUM), Laura Gómez y Adrián Devici (CM).
Documentos habilitados para votar
Se podrá votar con: Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda «No válido para votar» y DNI Tarjeta siempre que estén en buen estado. Se deberá presentar el documento que figura en el padrón o uno más actualizado. No podés votar si llevás un DNI anterior al que figura registrado.