Rosatti categórico sobre la dolarización de Milei: es "inconstitucional"

“Impone al Congreso defender el valor de la moneda. O sea, claramente, tenemos que tener una moneda. Esto no significa que no pueda haber otras, pero una moneda hay que tener”, afirmo el cortesano.

No obstante Rosatti explicó: “Si en la defensa del valor de la moneda la estrategia es vincularla a otra, es hacer una moneda flotante, es tener una canasta de monedas, ya son decisiones políticas. En las decisiones políticas la Justicia no podría intervenir. Sí podría intervenir si dicen ‘acá no hay moneda’”.

El presidente del máximo Tribunal añadió que la moneda de un país “es la que emite”.

“Yo por dolarización puedo entender, por lo que estoy percibiendo, dos cosas. Una es en sentido estricto la dolarización. Me paso de una moneda a la otra. Yo no puedo defender la moneda de Estados Unidos, está claro eso, porque no tengo los resortes, porque no puedo emitir, porque no puedo regular la base monetaria. Hay cosas que sí se pueden y ya se han hecho. Ligar el valor de una moneda, la propia, a una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas”, se explayó.

En ese sentido rescató la legalidad de la convertibilidad: “Argentina dice ‘uno a uno el peso con el Dólar’ no es que Estados Unidos diga ‘un dólar vale un peso argentino’”.