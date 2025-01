Qué piensan los diputados mendocinos frente al llamado a sesiones extraordinarias

sesiones extraordinarias El Gobierno asegura que si no hay consenso para eliminar las PASO, buscará suspenderlas

La postura de las y los legisladores varía según el espacio político y, si bien recién comienzan las negociaciones, peligran algunas de las propuestas debido a que no tendrían los consensos suficientes.

El diputado de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez , mostró su apoyo a los proyectos más relevantes. " Las PASO son una herramienta que a la luz de los hechos no funcionaron como se esperaba y terminaron siendo una encuesta carísima que pagan todos los argentinos ", aseguró. El Estado no puede entrometerse en la vida de los partidos políticos. Y en ese sentido entiendo que la eliminación de las PASO es positivo tanto en el ahorro que se le produce al Estado, como en la practicidad a la hora de votar por parte de los ciudadanos", consideró.

Por otra lado, sostuvo que la propuesta de Ficha Limpia "fue superadora" y consideró que "es una deuda que se tiene con la ciudadanía".

El Gobierno prepara el ingreso de la nueva ley ómnibus: la fecha que se maneja.

Por su parte, la diputada Pamela Verasay (UCR) consideró que "Ficha Limpia debe aprobarse sin más dilaciones". "Es fundamental que quienes aspiren a ocupar cargos públicos tengan un historial libre de antecedentes penales, ya que la representación ciudadana requiere el más alto estándar de ejemplaridad", remarcó.

"En relación con las PASO y la Reforma Electoral, hasta el momento no se han presentado nuevas iniciativas por parte del Ejecutivo, más allá de los proyectos ingresados el año pasado. Creo que si bien las primarias son una herramienta valiosa porque promueven la transparencia y democratizan la elección de candidatos, es evidente que deben ser mejoradas por lo que esperamos haya un debate responsable", señaló.

El legislador peronista Adolfo Bermejo fue claro al respecto de su posición con respecto al debate. "Ya le transmití al presidende del bloque que hasta que no se incluya el Presupuesto no va a haber sesiones extraordinarias", manifestó, por lo que no dará quórum si se avanza con los proyectos.

Julio Cobos, en tanto, expresó que el Gobierno usa como una estrategia el no enviar el Presupuesto. "Tiene discrecionalidad total porque puede asignar partidas sin revisiones por parte del Congreso", indicó.

"Fue la primera vez que el Presidente presenta el Presupuesto en el Congreso. Fue una puesta en escena", agregó.

Cobos resaltó que "los temas que menos objeciones tienen" son Ficha Limpia, Juicio por Ausencia y Reiterancia. En cuanto a la eliminación de las PASO, mostró su desacuerdo. "Sirve para ordenar los frentes electorales, los partidos, tiene que tener un mínimo requisito para afrontar una elección general. Podría verse una reducción de la posibilidad", consideró.

Mercedes Llano, al igual que Martínez, se posicionó en línea con la postura oficialista. "Debajo de estas reformas subyace un espíritu que es reducir a su mínima expresión la intromisión en la vida interna de los partidos políticos", relató.