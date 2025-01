¿Qué opinan los mendocinos sobre quitar la figura de femicidio del Código Penal?

“No está bien que lo eliminen, toda medida tiene que ser progresiva, no regresiva”, indicó un joven en el centro mendocino.

En Argentina, la figura de femicidio fue incluida en el Código Penal en 2012, como agravante del homicidio. Se sumó a partir de la Ley Nº 26.791 y su pena es la prisión perpetua.

“No estoy de acuerdo, me parece que a través de los años ha sido una gran lucha poder conquistar esa clase de derechos en general. No soy experta en el tema, pero sí es verdad que hay un porcentaje bastante desproporcional respecto a las muertes que suceden por año hacia hombres y hacia mujeres. Evidentemente, sí hay algo por lo que luchar, algo por lo que pelear y no siento que sea el momento para dar pasos para atrás”, expresó una mujer.

Según el Observatorio Mumalá, durante 2024 se lamentaron 255 femicidios, lo que implica que hubo un femicidio de mujeres, lesbianas, travestis y trans cada 34 horas.

“No estoy de acuerdo para nada, con todos los avances que pudimos lograr en todo este último tiempo, la verdad que sucedan estas cosas es un retroceso”, dijo un joven.

Otro varón opinó que el proyecto podría analizarse o repensarse. “Puede llegar a ser un retroceso, cualquier circunstancia de asesinato, más allá del sexo, creo que corresponde la misma pena. La parte del femicidio es algo que últimamente viene pegando muy fuerte, entonces creo que tampoco debería sacarse el foco así de la nada, se lo debería rever, pero más allá del sexo, hay un trasfondo de violencia que deberíamos ocuparnos todos de eso”.

De acuerdo con los datos del Observatorio Mumalá, en 2024 hubo 604 intentos de femicidios.

“Con respecto a sacar la figura del femicidio, me parece algo tenebroso, en una sociedad donde cada día con estas expresiones de poder, hacen que sea mayor la violencia y sobre todo para las mujeres. Me parece que hay que tomar conciencia, despertarnos frente a esta agresión que, a través de nuestro representante que es el Presidente, salga con este discurso de crueldad, de violencia hacia nosotras las mujeres”, expresó una mujer.

Otro varón difirió: “No sé si estoy tan de acuerdo con que se elimine, pero para mí no estaba funcionando como debería, no estaba cumpliendo con el propósito para el cual fue creado, para mi la tasa de femicidios seguía aumentando de igual manera y se estaba invirtiendo mucho dinero en algo que no estaba funcionando”.

Según ONU Mujeres, los únicos países de América Latina que no tienen leyes que penalizan el femicidio son Cuba y Haití.

La opinión de Cúreo Libarona

El Ministro de Justicia sostiene su postura en contra de la carátula de femicidio en el Código Penal, alineado con los dichos de Javier Milei en el Foro Económico de Davos.

"Se acabó el delirio. Se acabó la puerta giratoria, hay que valorar los bienes jurídicos que importan. En nuestra concepción la vida, la propiedad, la libertad. Se acabó la joda del género", sostuvo en una entrevista que fue grabada el 17 de diciembre para el streaming libertario Carajo.

En la misma línea, argumentó: "Acá somos todos iguales ante la ley. ¿A quién hay que proteger? A los vulnerables, niños, a las personas mayores, y al centro de la familia".

Cúneo Libarona, en sintonía con lo que expresó el presidente Javier Milei en el Foro de Davos, se refirió a los falsos fallos sobre violencia de género como "disparates", que traduce la "batalla dura de la mujer y después resulta que son todas denuncias falsas".

El funcionario pidió "no usar el género" tras plantear que se instrumentó como "arma extorsiva y "como un gran negocio". "En ciertos casos a ver ‘si le sacamos unos pesos’, ‘que se fue con otra mujer’, y ‘a ver si me dice dónde tiene la cuenta en Estados Unidos’", ejemplificó.