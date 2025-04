Qué hicieron Milei y Meloni tras el funeral del papa Francisco

Más temprano, en declaraciones radiales, Milei recordó su encuentro con el papa Francisco y sus disculpas por los ataques previos. "Le pedí perdón cuando lo vi por primera vez. Yo no tenía orden de magnitudes en lo que implicaba ser el líder de una comunidad. Tengan en cuenta que yo filosóficamente soy anarco capitalista. Esas figuras en mi cabeza no estaban, no existían", explicó Milei. Según su relato, el Papa le respondió: "No te calentés, son errores de juventud".