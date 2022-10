Presupuesto 2023: qué dijeron los primeros diputados mendocinos que hablaron

En la Cámara de Diputados de la Nación avanzaba esta noche la sesión en la que se debate el Presupuesto 2023, que se votaría en la mañana del miércoles. Si bien los números le alcanzarían al oficialismo para aprobar la pauta de gastos en general, algunos artículos en particular no pasarían el filtro ya que no serían acompañados por la oposición.