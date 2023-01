Portezuelo: palos de una senadora radical al kirchnerismo local

“No acompaña medidas fuertes que impulsa Rodolfo Suarez para ordenar las cuentas públicas, asegurar el orden fiscal, disminuir los impuestos y el costo de la política con la reducción de la mitad de los legisladores a través de la reforma institucional o introducir reformas significativas en educación, justicia y seguridad. De hecho, hasta impulsa proyectos como el de Alcohol Cero, que es demagogia pura sin una propuesta integral, que eleve multas, masifique controles viales y mejore la infraestructura”, escribió Juri.

En contrapartida, la legisladora ponderó las gestiones del Gobierno provincial “para defender a Mendoza”. “En el caso específico de Portezuelo, se diseñó un plan claro, estratégico, responsable y sin improvisaciones. Tuvo la capacidad de anticiparse, de evaluar el posible escenario de un Gobierno nacional que brinda a diario muestras que siempre hará algo más para perjudicar a Mendoza”, aseguró.

“Este buen criterio -continuó- incluyó no caer en la tentación de adjudicar la obra aún cuando las presiones políticas y económicas de algunos sectores sobrevolaban por esos días. De haber seguido el camino de quienes decían que había que adjudicar sin más hoy Mendoza tendría no sólo los fondos inmovilizados y no aptos para realizar otra obra, sino también que soportar acciones legales en su contra y enfrentar pérdidas millonarias. Coherencia y estrategia. También para buscar en paralelo obras alternativas como el dique El Baqueano, para que el proceso de inversión de fondos no sufra más demoras. Firmeza para defender los intereses de los mendocinos, aún y a pesar de los cantos de sirena”.

Juri reflexionó que “Portezuelo es una enseñanza. Un aprendizaje. Un instrumento para saber a ciencia cierta, en los hechos, y no en las palabras y los relatos, quién defiende a Mendoza y quiénes no a lo largo de los años. No solo en la última jugada, el último mes o el último posteo en redes sociales”.

Y lo propuso como temas a tener en cuenta en las próximas elecciones ejecutivas a la hora de elegir autoridades. “Lo haremos entre quienes estén dispuestos a defender los intereses de Mendoza y quienes optaron por estar al servicio exclusivo de Alberto y Cristina, que lideran un gobierno que a cada minuto demuestran su desprecio por Mendoza y los mendocinos”, remarcó.

La carta de Mariana Juri sobre Portezuelo del Viento